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Срок введения новых правил получения медсправок для водителей перенесли на лето

Срок введения новых правил получения медсправок для водителей перенесли на лето

Сегодня, 18:13
84
Юлия Шалаева
Срок введения новых правил получения медсправок для водителей перенесли на лето


Накануне Минздрав отменил новые правила получения медицинских справок для водителей. Напомним нововведения вызвали ажиотаж - в поликлиниках выстраивались очереди желающих оформить справку по старой стоимости. Какова ситуация сейчас?

Вот такую картину можно было наблюдать в центральной поликлинике несколько дней подряд. Водители с раннего утра, многие с 6.30 занимали очередь, чтобы пройти врачей для получения медицинской справки по старой стоимости. Люди из средств массовой информации узнали о том, что с 22 ноября для получения справки водитель должен будет сдать два дополнительных анализа - мочу на наркотики, и кровь - на алкоголь. Оба стоят не дешево - как следствие стоимость справки увеличивалась до пяти тысяч рублей. Как нам сообщили в региональном министерстве здравоохранения за два дня только в Центральную поликлинику за справками пришли более тысячи человек.  

- Если бы они хотя бы за полгода народ предупредили, а то раз по телевидению два дня дается и все.

Накануне 21 ноября стало известно о том, что Минздрав России отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей. Как пояснили чиновники, такое решение связано с сильной обеспокоенностью граждан. Как на это решение отреагировали водители, мы увидели в той же самой центральной поликлинике.

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Еще вчера в поликлинике и на первой этаже, и на втором этаже были толпы людей. Кировчане не хотели расходиться вплоть до 19 ч. вечера, хотя к этому времени в новостных лентах уже появилась информация о том, что новые правила отменили. Как мы видим, сейчас очередей нет и людей практически тоже».

Новые правила получения медсправки для водителей отправили на доработку. Будут ли введены дополнительные анализы и сколько они будут стоить для граждан пока неизвестно. Водителям остается надеется, что в следующий раз о нововведениях предупредят заранее, а справка будет финансово доступна - и молодежи, и пенсионерам.
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