В Кирове проходит межрегиональный добровольческий форум "Добро на Вятке". На площадке собрались волонтёры из многих регионов страны.
Четыре образовательные площадки, 12 спикеров из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани и Кирова, и самое главное - множество заинтересованных людей, которые хотят сделать этот мир ещё лучше. Год волонтёрства уже прошёл, но он сподвигнул ещё больше людей заняться добровольчеством, и сейчас их количество только растёт.
ЕСЕНИЯ ПОЗДЕЕВА, УЧАСТНИК ФОРУМА "ДОБРО НА ВЯТКЕ":
- У меня с детства было желание помогать людям, и вот в школе мне предложили стать волонтёром, и я согласилась.
- Чем ты занималась?
- Мы с моим волонтёрским отрядом посещали разные детские дома, показывали представления детям, ходили по школам.
Все начинают с малого - помогают одиноким бабушками и дедушкам, своей школе, другим социальным учреждениям, нуждающимся в дополнительной помощи. Всё это может перерасти в большие проекты, в которых может принять участие и вся страна.
АНДРЕЙ ЖИЛЬЦОВ, СПИКЕР:
«Мы должны показывать, что в этом заинтересованы не только инициативные группы, но и представители различных слоёв общества: СМИ, бизнес, власть и так далее, любая идея может перерасти в глобальную идею, мы видим, там, социальные проекты - "Бессмертный полк", к примеру, социальные проекты "Добрых городов"».
На самом деле, волонтёрская деятельность даёт многое и самому человеку, который помогает.
АНДРЕЙ ЖИЛЬЦОВ, СПИКЕР:
«Добровольчество как инструмент развития личности даёт широкие возможности - это широкие горизонтальные связи, первое, это возможность чувствовать эмпатию, ну, вообще развивать эмпатию в себе, это возможность работать в команде, это даёт конкурентные преимущества именно в действенном подходе».
На площадках можно было узнать многое - от организации работы волонтёров до привлечения ресурсов для проектов.
АНАСТАСИЯ ЕВСЕЕВА, СПИКЕР:
«Наша работа является очень актуальной, мы видим, что спрос на это есть, это прекрасно, что люди хотят учиться, мы рассказываем про то, как правильно организовать работу волонтёрских организациях, как правильно мотивировать людей, как правильно делегировать задачи, чтобы они были исполнены, ну, и, соответственно, о том как различные ресурсы, не только денежные, можно привлекать на свои проекты, и какими способами различными можно взаимодействовать со всеми партнерами».
По словам спикера Анастасии Евсеевой, такие мероприятия дают понятие, куда двигаться дальше, в какую сферу податься, что можно изучить, а это обозначает только движение вверх.