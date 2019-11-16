В Кирове проходит межрегиональный добровольческий форум "Добро на Вятке". На площадке собрались волонтёры из многих регионов страны.Четыре образовательные площадки, 12 спикеров из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани и Кирова, и самое главное - множество заинтересованных людей, которые хотят сделать этот мир ещё лучше. Год волонтёрства уже прошёл, но он сподвигнул ещё больше людей заняться добровольчеством, и сейчас их количество только растёт.Все начинают с малого - помогают одиноким бабушками и дедушкам, своей школе, другим социальным учреждениям, нуждающимся в дополнительной помощи. Всё это может перерасти в большие проекты, в которых может принять участие и вся страна.На самом деле, волонтёрская деятельность даёт многое и самому человеку, который помогает.На площадках можно было узнать многое - от организации работы волонтёров до привлечения ресурсов для проектов.По словам спикера Анастасии Евсеевой, такие мероприятия дают понятие, куда двигаться дальше, в какую сферу податься, что можно изучить, а это обозначает только движение вверх.