В Радужном может появиться памятник героям-землякам. С такой инициативой выступил общественный совет микрорайона. Сейчас разрабатывается проект будущего памятника. Каким его видят скульпторы?
Скульптура в виде книги памяти - таким видит будущий памятник скульптор Клара Коциенко. На одном монументе - сразу четыре книги, каждая из которых рассказывает свою историю - Первой Мировой, Великой Отечественной, Чечни и Афганистана.
КЛАРА КОЦИЕНКО, СКУЛЬПТОР:
«Нас еще просили расположить капсулу, где будет заложена земля с могил, погибших в Афганистане. Здесь как раз у нас такая капсула есть».
Как книгу видит памятник и скульптор Виктор Борискин. В его эскизе - история четырех войн.
ВИКТОР БОРИСКИН, СКУЛЬПТОР:
«В моем варианте изначально вот эти формы, они символизируют вот может быть книжки из истории, может раскрытую книгу может свитки там».
А скульптор Людмила Леденцова предложила сразу три варианта эскиза будущего памятника. "Стяг Победы" - бетонный монумент в цветах флага России с геральдикой, "Стела Славы" - которую должно быть видно издалека, и "Лабиринт Памяти".
ЛЮДМИЛА ЛЕДЕНЦОВА, СКУЛЬПТОР:
«Я решила сделать в первом варианте, и даже применила такой игровой момент - я решила сделать лабиринт. Лабиринт истории. Но общая композиция, она объединена одной глобальной темой - темой патриотизма».
Какой именно памятник появится в Радужном, художественный совет еще не решил. Но зато с местом почти определились - монумент хотят возвести возле школы искусств, чтобы детям из Радужного не приходилось ездить на День Победы в другие населенные пункты.
АННА СОФРОНОВА, ДЕПУТАТ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Здесь должны проходить мероприятия. Ну какие-то торжественные линейки к торжественным праздникам, почетный караул. Потому что наши дети ездят на день Победы в почетный караул в село Красное, на 41ый в Нововятске».
В ближайшее время худсовет рассмотрит другие площадки в Радужном. Но местные жители надеются, что уже к 75-летию победы в микрорайоне появится новый памятник.