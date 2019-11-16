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В Радужном может появиться памятник героям-землякам

В Радужном может появиться памятник героям-землякам

Сегодня, 18:31
67
Александра Гуляева
В Радужном может появиться памятник героям-землякам


В Радужном может появиться памятник героям-землякам. С такой инициативой выступил общественный совет микрорайона. Сейчас разрабатывается проект будущего памятника. Каким его видят скульпторы?

Скульптура в виде книги памяти - таким видит будущий памятник скульптор Клара Коциенко. На одном монументе - сразу четыре книги, каждая из которых рассказывает свою историю - Первой Мировой, Великой Отечественной, Чечни и Афганистана.

КЛАРА КОЦИЕНКО, СКУЛЬПТОР:
«Нас еще просили расположить капсулу, где будет заложена земля с могил, погибших в Афганистане. Здесь как раз у нас такая капсула есть».

Как книгу видит памятник и скульптор Виктор Борискин. В его эскизе - история четырех войн.


ВИКТОР БОРИСКИН, СКУЛЬПТОР:
«В моем варианте изначально вот эти формы, они символизируют вот может быть книжки из истории, может раскрытую книгу может свитки там».

А скульптор Людмила Леденцова предложила сразу три варианта эскиза будущего памятника. "Стяг Победы" - бетонный монумент в цветах флага России с геральдикой, "Стела Славы" - которую должно быть видно издалека, и "Лабиринт Памяти".

ЛЮДМИЛА ЛЕДЕНЦОВА, СКУЛЬПТОР:
«Я решила сделать в первом варианте, и даже применила такой игровой момент - я решила сделать лабиринт. Лабиринт истории. Но общая композиция, она объединена одной глобальной темой -  темой патриотизма».

Какой именно памятник появится в Радужном, художественный совет еще не решил. Но зато с местом почти определились - монумент хотят возвести возле школы искусств, чтобы детям из Радужного не приходилось ездить на День Победы в другие населенные пункты.

АННА СОФРОНОВА, ДЕПУТАТ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Здесь должны  проходить мероприятия. Ну какие-то торжественные линейки к торжественным праздникам, почетный караул. Потому что наши дети ездят на день Победы в почетный караул в село Красное, на 41ый в Нововятске».

В ближайшее время худсовет рассмотрит другие площадки в Радужном. Но местные жители надеются, что уже к 75-летию победы в микрорайоне появится новый памятник.
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