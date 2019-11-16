В Радужном может появиться памятник героям-землякам. С такой инициативой выступил общественный совет микрорайона. Сейчас разрабатывается проект будущего памятника. Каким его видят скульпторы?Скульптура в виде книги памяти - таким видит будущий памятник скульптор Клара Коциенко. На одном монументе - сразу четыре книги, каждая из которых рассказывает свою историю - Первой Мировой, Великой Отечественной, Чечни и Афганистана.Как книгу видит памятник и скульптор Виктор Борискин. В его эскизе - история четырех войн.А скульптор Людмила Леденцова предложила сразу три варианта эскиза будущего памятника. "Стяг Победы" - бетонный монумент в цветах флага России с геральдикой, "Стела Славы" - которую должно быть видно издалека, и "Лабиринт Памяти".Какой именно памятник появится в Радужном, художественный совет еще не решил. Но зато с местом почти определились - монумент хотят возвести возле школы искусств, чтобы детям из Радужного не приходилось ездить на День Победы в другие населенные пункты.В ближайшее время худсовет рассмотрит другие площадки в Радужном. Но местные жители надеются, что уже к 75-летию победы в микрорайоне появится новый памятник.