В библиотеке имени Герцена прошёл межрегиональный форум "Вятка - территория открытого диалога"

В библиотеке имени Герцена прошёл ежегодный межрегиональный форум "Вятка - территория открытого диалога". Какие вопросы обсуждались?
Форум посетили и кировчане, и гости из Дагестана - члены правительства и общественники. Главная тема, которая обсуждалась, - нравственно-патриотическое воспитание молодёжи. Также из года в год поднимаются вопросы экстремизма и терроризма. Наша страна - многонациональная, в ней нет места для дискриминации того или иного народа.
АБДУРАХМАН ОСМАНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Брали мы вот эту тему именно в том случае, потому чтобы донести до нашей молодёжи - к чему приводит незнания о том, что представляет экстремизм, что такое терроризм».
Вся информация, которая была представлена, направлена, в первую. очередь, на подрастающее поколение, поэтому в зале - много студентов. Актуальным вопросом стало распространение экстремизма и терроризма в социальных сетях.
РУСЛАН АБАКАРОВ, ТЕЛЕРАДИОВЕДУЩИЙ:
«Какие-то обозначить маркеры, дать ребятам по, скажем так, такой информационной гигиене, которая у них должна присутствовать, когда они находятся в соцсетях, в интернете и так далее. Вот эти маркеры мы поможем им сегодня расставить, учитывая то, что, в частности, в Дагестане накопился достаточно солидный, колоссальный опыт в деле профилактики борьбы с экстремизмом и радикальными идеями, которые, так или иначе, возникают у молодёжи».
Добавим, что форум в Кирове проводится уже в четвёртый раз.