В библиотеке имени Герцена прошёл межрегиональный форум "Вятка - территория открытого диалога"

В библиотеке имени Герцена прошёл ежегодный межрегиональный форум "Вятка - территория открытого диалога". Какие вопросы обсуждались?Форум посетили и кировчане, и гости из Дагестана - члены правительства и общественники. Главная тема, которая обсуждалась, - нравственно-патриотическое воспитание молодёжи. Также из года в год поднимаются вопросы экстремизма и терроризма. Наша страна - многонациональная, в ней нет места для дискриминации того или иного народа.Вся информация, которая была представлена, направлена, в первую. очередь, на подрастающее поколение, поэтому в зале - много студентов. Актуальным вопросом стало распространение экстремизма и терроризма в социальных сетях.Добавим, что форум в Кирове проводится уже в четвёртый раз.