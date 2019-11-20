В начале декабря в Кирове стартует третий благотворительный фестиваль "Вы.Мы.Слы". Театральные коллективы прочитают современные пьесы авторов со всей страны.
- Перед вами картина, вы всматриваетесь в нее, каждый раз думаете, вот я смотрю и разгадываю, что там, начинаем с "не зря".
Это уже не просто читка, а эскиз спектакля. Режиссеры и актеры сами решают, как представить свои работы на фестиваль. Пьеса Бориса Павловича и Элины Петровой "Не зря!" - во внеконкурсной программе. Проект уже был реализован в Санкт-Петербурге, в коллективе, где вместе играют зрячие и незрячие артисты.
- У меня нет зрения.
Именно эта пьеса была выбрана неслучайно. Задача фестиваля, который будет проводиться уже в третий раз, - объединить кировчан, чтобы дети с ограниченными возможностями по зрению на Новый год получили подарки. Примечательно, что имена авторов пьес, которые вошли в шорт-лист фестиваля, пока неизвестны. Победителей выберут зрители.
ТАТЬЯНА КОТВИЦКАЯ, РЕЖИССЕР:
«Те две пьесы, которые я взяла для читки, мне безумно понравились, я надеюсь, что, когда мы узнаем имена авторов, мы к ним обратимся с просьбой и поставим эти пьесы, одна из них - "Смайл", потрясающая рождественская добрая история о любви, о чуде».
Выбрать для театрального марафона семь работ современных драматургов было нелегко, признаются члены жюри.
ГУЛЬНАРА ГАРИПОВА, ДРАМАТУРГ:
«Было ощущение, что эти 50 пьес присланных - это какое-то исследование огромного пространства страны, как будто бы ты видишь такой срез, возрастной, ценностный, какие-то очень личные переживания всех драматургов, и тебе хочется, чтобы все пьесы присутствовали на читках, чтобы каждый зритель мог бы погрузиться в эту атмосферу».
Фестиваль "Вы.Мы.Слы" стартует в областном центре 30 ноября.