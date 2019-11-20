В начале декабря в Кирове стартует третий благотворительный фестиваль "Вы.Мы.Слы". Театральные коллективы прочитают современные пьесы авторов со всей страны.Это уже не просто читка, а эскиз спектакля. Режиссеры и актеры сами решают, как представить свои работы на фестиваль. Пьеса Бориса Павловича и Элины Петровой "Не зря!" - во внеконкурсной программе. Проект уже был реализован в Санкт-Петербурге, в коллективе, где вместе играют зрячие и незрячие артисты.Именно эта пьеса была выбрана неслучайно. Задача фестиваля, который будет проводиться уже в третий раз, - объединить кировчан, чтобы дети с ограниченными возможностями по зрению на Новый год получили подарки. Примечательно, что имена авторов пьес, которые вошли в шорт-лист фестиваля, пока неизвестны. Победителей выберут зрители.Выбрать для театрального марафона семь работ современных драматургов было нелегко, признаются члены жюри.Фестиваль "Вы.Мы.Слы" стартует в областном центре 30 ноября.