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В Кирове отметили День матери

В Кирове отметили День матери

Вчера, 19:30
388
Иван Швецов
В Кирове отметили День матери


Накануне в Кирове отмечали День матери — один из самых замечательных праздников в календаре, когда можно поздравить ту единственную женщину, которая подарила нам жизнь.

В честь Дня матери в Дворце бракосочетания устроили большой праздник для многодетных семей. Детей развлекали зрелищными фокусами, показывали эстрадные номера, дарили подарки. В нашей стране праздник был установлен в конце 90-х, и теперь каждое последнее воскресенье ноября появляется еще один повод сказать самому дорогому и близкому человеку слова благодарности, в том числе и при помощи современных средств общения, в соцсетях в эти дни проходила проходит акция, где с пометкой «спасибо мама» можно было выкладывать свои трогательные послания. Но главные поздравления звучат, конечно, лично.

НАДЕЖДА СЕРГЕЕВА, МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ:
«Для меня быть мамой - большое счастье. У нас 5 детей. Это большой праздник не только для мам, но и для бабушек, для всех, кто подарил нам жизнь».




ЕКАТЕРИНА ЦУКАНОВА, МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ:
«Быть матерью это очень ответственно. Постоянно быть во внимании, это очень ответственно».

Опыт материнства ценен еще и потому, что у детей можно многому научиться, порой, кажется, они для этого нам и даны - чтобы мы стали добрее, человечнее, научились прощать, любить, понимать.


СНЕЖАНА РОЖКОВА, МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ:
«У своих детей я научилась чаще улыбаться, чаще радоваться и успехам, и достижениям, у своих детей я научилась чувствовать, любить».
 
День матери отмечается практически во всех странах мира. Кстати, в кировских ЗАГСах многие пары сочетаются браком накануне именно этого дня. Выбор даты не случаен: молодожены надеются, что свадьба поможет создать счастливую крепкую семью.
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