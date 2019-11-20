В Кирове отметили День матери

Накануне в Кирове отмечали День матери — один из самых замечательных праздников в календаре, когда можно поздравить ту единственную женщину, которая подарила нам жизнь.В честь Дня матери в Дворце бракосочетания устроили большой праздник для многодетных семей. Детей развлекали зрелищными фокусами, показывали эстрадные номера, дарили подарки. В нашей стране праздник был установлен в конце 90-х, и теперь каждое последнее воскресенье ноября появляется еще один повод сказать самому дорогому и близкому человеку слова благодарности, в том числе и при помощи современных средств общения, в соцсетях в эти дни проходила проходит акция, где с пометкой «спасибо мама» можно было выкладывать свои трогательные послания. Но главные поздравления звучат, конечно, лично.Опыт материнства ценен еще и потому, что у детей можно многому научиться, порой, кажется, они для этого нам и даны - чтобы мы стали добрее, человечнее, научились прощать, любить, понимать.День матери отмечается практически во всех странах мира. Кстати, в кировских ЗАГСах многие пары сочетаются браком накануне именно этого дня. Выбор даты не случаен: молодожены надеются, что свадьба поможет создать счастливую крепкую семью.