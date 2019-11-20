О ситуации с переправами в Кировской области

Жители поселка Каринторф более недели были вообще оторваны от большой земли. В каком состоянии мост сейчас, и как в целом обстоит ситуация с переправами в области?И это далеко не единственная ситуация в нынешнем сезоне. Осенью в следствие повышения уровня воды в реках смыло сразу несколько понтонных мостов, и некоторые были затоплены. Что касается посёлка Каринторф, то к нему ведут три пути - это железная дорога, тот самый утонувший в октябре мост и кое-что ещё.Михаил Шинкарев рассказал, что в скором времени планируется строительство ещё одного моста через реку Чепца, проектно-сметная документация уже имеется. Планы-планами, их остаётся только реализовать. Что касается дорожно-транспортного сообщения с районным центром - глава администрации Кирово-Чепецка пообещал, что скоро будут расчищены подъездные пути к конструкции и сам мост.Основной причиной затопления мостов являются природные условия, и часто в экстренных ситуациях с ними можно не справиться. Но человеческий фактор здесь всё же присутствует. С понижением температуры у берега начинает нарастать лёд, с потеплением его может оторвать, и вся ледяная шуга поплывёт по реке. В таком случае нужно расцепить мост с одной стороны, чтобы его развернуло течением и прибило к одному берегу. Это нужно для того, чтобы масса льда прошла мимо, не повредив конструкцию моста. Из-за того, что такие меры не были приняты, в селах Суборь, Ивановке и других населённых пунктах мосты сорвались и уплыли по течению. В настоящий момент необходимо восстановить ещё 8 мостов, они ведут к более чем 60 населённым пунктам, от цивилизации отрезаны порядка 5 тысяч человек.Самая тяжёлая ситуация в селе Суборь, так как, в отличие от других пострадавших населённых пунктов, к нему нет альтернативного подъездного пути. Ответственными лицами работа возвращению конструкции на место производится. Мост транспортировали, привезли в то место, где он должен стоять, и сейчас его готовят к восстановлению. По словам Сергея Плетенева, транспортное сообщение там будет налажено через 10-11 дней.Всего за период осеннего половодья пострадали мосты Белохолуницкого, Даровского, Верхнекамского, Зуевского и Лузского районов.