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О ситуации с переправами в Кировской области

О ситуации с переправами в Кировской области

Сегодня, 11:01
227
Альбина Самигуллина
О ситуации с переправами в Кировской области


Жители поселка Каринторф более недели были вообще оторваны от большой земли. В каком состоянии мост сейчас, и как в целом обстоит ситуация с переправами в области?

АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«31 октября мост, ведущий в Каринторф, скрылся под водой, прошёл практически месяц, лёд встал, и по мосту пошли первые машины».

И это далеко не единственная ситуация в нынешнем сезоне. Осенью в следствие повышения уровня воды в реках смыло сразу несколько понтонных мостов, и некоторые были затоплены. Что касается посёлка Каринторф, то к нему ведут три пути - это железная дорога, тот самый утонувший в октябре мост и кое-что ещё.

МИХАИЛ ШИНКАРЕВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Есть дорога со стороны Слободского района, но она в период осенне-весенний, в принципе, не проезжая для обычного транспорта».

Михаил Шинкарев рассказал, что в скором времени планируется строительство ещё одного моста через реку Чепца, проектно-сметная документация уже имеется. Планы-планами, их остаётся только реализовать. Что касается дорожно-транспортного сообщения с районным центром - глава администрации Кирово-Чепецка пообещал, что скоро будут расчищены подъездные пути к конструкции и сам мост.

МИХАИЛ ШИНКАРЕВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«В среду планируется комиссионное обследование моста, и, надеемся, что с четверга мы откроем движение по мосту официально».

Основной причиной затопления мостов являются природные условия, и часто в экстренных ситуациях с ними можно не справиться. Но человеческий фактор здесь всё же присутствует. С понижением температуры у берега начинает нарастать лёд, с потеплением его может оторвать, и вся ледяная шуга поплывёт по реке. В таком случае нужно расцепить мост с одной стороны, чтобы его развернуло течением и прибило к одному берегу. Это нужно для того, чтобы масса льда прошла мимо, не повредив конструкцию моста. Из-за того, что такие меры не были приняты, в селах Суборь, Ивановке и других населённых пунктах мосты сорвались и уплыли по течению. В настоящий момент необходимо восстановить ещё 8 мостов, они ведут к более чем 60 населённым пунктам, от цивилизации отрезаны порядка 5 тысяч человек.

СЕРГЕЙ ПЛЕТЕНЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Из них, на сегодняшний день по трём возможно пешее сообщение, то есть пешком могут переходить, наиболее, конечно, сложная ситуация в Даровском районе, там у нас три моста на сегодняшний день, будем говорить, что 2 моста, которые вообще у нас по течению были оборваны и по течению спустились к низу».

Самая тяжёлая ситуация в селе Суборь, так как, в отличие от других пострадавших населённых пунктов, к нему нет альтернативного подъездного пути. Ответственными лицами работа возвращению конструкции на место производится. Мост транспортировали, привезли в то место, где он должен стоять, и сейчас его готовят к восстановлению. По словам Сергея Плетенева, транспортное сообщение там будет налажено через 10-11 дней.

СЕРГЕЙ ПЛЕТЕНЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сначала, пока это позволяло, была налажена лодочная переправа, сейчас уже начинается ледостав на реке Молома, могу сказать, что на сегодняшний день областная пожарно-спасательная служба туда направила, честно говоря, личный состав сегодня, и они налаживают там тросовую переправу».

Всего за период осеннего половодья пострадали мосты Белохолуницкого, Даровского, Верхнекамского, Зуевского и Лузского районов.
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