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В зимний сезон в Кирове откроют пять общегородских катков

В зимний сезон в Кирове откроют пять общегородских катков

Сегодня, 11:05
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Карина Алоян
В зимний сезон в Кирове откроют пять общегородских катков


До начала новогодних праздников осталось чуть больше месяца. На улицах уже появляется праздничное убранство. В этот раз в Кирове откроется пять катков.  

В парке, в центре города, не менее приятно, когда покататься можно где-то совсем поблизости, например, у дома. В Кирове в этом году планируют открыть целых 5 общегородских катков.

ДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН, И.О. НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Учитывая пожелания, высказанные в прошлый год, что жители хотели бы иметь такие катки в транспортной и пошаговой доступности и вот мы в течении летнего времени, обговорив территории решили еще открыть дополнительно три катка».

Каток в Вересниках, на стадионе по улице Павла Корчагина, на Спасской.  Впервые за последние 10 лет каток появится на Северной набережной. При этом, на театралке будет сразу два катка: один будет оборудован на привычном месте, а второй зальют вокруг новогодней ели.  

ДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН, И.О. НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«У нас по результатам выполнения этих мероприятий. На каждой территории будут созданы ледяные площадки, залиты, огорожены ледяными блоками с иллюминацией. Так же предусматриваем устройства дополнительного освещения Обустройство скамеек для переодевания».

КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Чтобы ощутить атмосферу праздника - не обязательно нужно ехать в город. Покататься на коньках смогут жители Нововятского района. по адресу Парковая 1а».

На "гололед" здесь уж точно никто не жалуется, напротив - его ждут с нетерпением.  В этому году каток на этой территории появится впервые.

На эти работы власти города намерены выделить 2,5 млн рублей. Победитель аукциона  определится 4 декабря. Открытие площадок для массовых катаний запланировали на двадцатые числа декабря. График работы катков станут известны позже.
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