В зимний сезон в Кирове откроют пять общегородских катков

До начала новогодних праздников осталось чуть больше месяца. На улицах уже появляется праздничное убранство. В этот раз в Кирове откроется пять катков.В парке, в центре города, не менее приятно, когда покататься можно где-то совсем поблизости, например, у дома. В Кирове в этом году планируют открыть целых 5 общегородских катков.Каток в Вересниках, на стадионе по улице Павла Корчагина, на Спасской. Впервые за последние 10 лет каток появится на Северной набережной. При этом, на театралке будет сразу два катка: один будет оборудован на привычном месте, а второй зальют вокруг новогодней ели.На "гололед" здесь уж точно никто не жалуется, напротив - его ждут с нетерпением. В этому году каток на этой территории появится впервые.На эти работы власти города намерены выделить 2,5 млн рублей. Победитель аукциона определится 4 декабря. Открытие площадок для массовых катаний запланировали на двадцатые числа декабря. График работы катков станут известны позже.