В зимний сезон в Кирове откроют пять общегородских катков

До начала новогодних праздников осталось чуть больше месяца. На улицах уже появляется праздничное убранство. В этот раз в Кирове откроется пять катков.
В парке, в центре города, не менее приятно, когда покататься можно где-то совсем поблизости, например, у дома. В Кирове в этом году планируют открыть целых 5 общегородских катков.
ДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН, И.О. НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Учитывая пожелания, высказанные в прошлый год, что жители хотели бы иметь такие катки в транспортной и пошаговой доступности и вот мы в течении летнего времени, обговорив территории решили еще открыть дополнительно три катка».
Каток в Вересниках, на стадионе по улице Павла Корчагина, на Спасской. Впервые за последние 10 лет каток появится на Северной набережной. При этом, на театралке будет сразу два катка: один будет оборудован на привычном месте, а второй зальют вокруг новогодней ели.
ДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН, И.О. НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«У нас по результатам выполнения этих мероприятий. На каждой территории будут созданы ледяные площадки, залиты, огорожены ледяными блоками с иллюминацией. Так же предусматриваем устройства дополнительного освещения Обустройство скамеек для переодевания».
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Чтобы ощутить атмосферу праздника - не обязательно нужно ехать в город. Покататься на коньках смогут жители Нововятского района. по адресу Парковая 1а».
На "гололед" здесь уж точно никто не жалуется, напротив - его ждут с нетерпением. В этому году каток на этой территории появится впервые.
На эти работы власти города намерены выделить 2,5 млн рублей. Победитель аукциона определится 4 декабря. Открытие площадок для массовых катаний запланировали на двадцатые числа декабря. График работы катков станут известны позже.