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В Кирове состоялось закрытие третьего трудового семестра студотрядов

В Кирове состоялось закрытие третьего трудового семестра студотрядов

Сегодня, 11:08
297
Валентина Палкина
В Кирове состоялось закрытие третьего трудового семестра студотрядов


В Кирове состоялось торжественное закрытие третьего трудового семестра студенческих отрядов. Молодежное движение в регионе набирает обороты, и сейчас его поддерживает около двух тысяч человек.

С праздником бойцов студотрядов поздравил председатель комиссии ОЗС по регламенту, депутатской этике, реализации депутатских полномочий, вопросам информационной политики и взаимодействия с институтами гражданского общества. Юрий Балыбердин также возглавляет правление регионального отделения молодёжной организации «Российские Студенческие Отряды».

ЮРИЙ БАЛЫБЕРДИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ, РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПУТАТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ, ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С каждым годом все большее количество ребят присоединяются к этому движению, отряды ездят не только на целину, то есть, на третий трудовой семестр, но активно развивается акция "Снежный десант", в следующем году, в январе-феврале семь районов Кировской области принимают эти отряды, причем, это право надо заслужить».

 В этом году студенческие отряды были сформированы по шести направлениям: транспортное (проводники), педагогическое (вожатые), строительное, сельскохозяйственное, сервисное и медицинское. В регионе движение поддерживает около двух тысяч молодых людей.

КОНСТАНТИН ГАФИУЛЛИН, БОЕЦ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА:
«В студенческие отряды я попал через знакомую, она спросила, хочешь ли быть вожатым, и я два году тут, мне очень нравится работать с детьми, я не считаю, что это работа, это отдых душой».

На концерте, посвященном закрытию летнего трудового семестра, были отмечены лучшие бойцы и лучшие студотряды. На общих торжествах активисты движения собираются также при получении "путевок на целину" и в День Российских студенческих отрядов.

ЮРИЙ БАЛЫБЕРДИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ, РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПУТАТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ, ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В настоящий момент в активной стадии подготовки закон о студенческих отрядах Кировской области, я надеюсь, что к празднику, к 17 февраля, а это государственный праздник, учрежденный Президентом, закон Кировской области будет принят».

Деятельность студенческих отрядов не заканчивается после летнего трудового семестра. Идет набор новых участников движения, ведётся обучение по направлениям,  реализуются социальные проекты.
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