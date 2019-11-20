В Кирове состоялось закрытие третьего трудового семестра студотрядов

В Кирове состоялось торжественное закрытие третьего трудового семестра студенческих отрядов. Молодежное движение в регионе набирает обороты, и сейчас его поддерживает около двух тысяч человек.С праздником бойцов студотрядов поздравил председатель комиссии ОЗС по регламенту, депутатской этике, реализации депутатских полномочий, вопросам информационной политики и взаимодействия с институтами гражданского общества. Юрий Балыбердин также возглавляет правление регионального отделения молодёжной организации «Российские Студенческие Отряды».В этом году студенческие отряды были сформированы по шести направлениям: транспортное (проводники), педагогическое (вожатые), строительное, сельскохозяйственное, сервисное и медицинское. В регионе движение поддерживает около двух тысяч молодых людей.На концерте, посвященном закрытию летнего трудового семестра, были отмечены лучшие бойцы и лучшие студотряды. На общих торжествах активисты движения собираются также при получении "путевок на целину" и в День Российских студенческих отрядов.Деятельность студенческих отрядов не заканчивается после летнего трудового семестра. Идет набор новых участников движения, ведётся обучение по направлениям, реализуются социальные проекты.