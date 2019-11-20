Кировчан призывают кормить птиц: как сделать это правильно

Сильные морозы с обильным снегопадом и ветром осложняют жизнь зимующих у нас птиц. До корма не добраться, а зимний день очень короток, чтобы накопить энергии. Поэтому все неравнодушные жители области могут принять посильное участие в зимней подкормке птиц. Как правильно и чем кормить пернатых?
По данным учёных, в морозы погибает до 90% синиц. Можно помочь им пережить это время, организовав подкормку, повесив за форточкой простую кормушку из пластиковой бутылки. Особенно необходима подкормка зимующих насекомоядных птиц в период ненастья, в гололедицу, после снегопада с липким снегом и в сильные морозы. Зимой кормушки в наших краях посещает более десятка видов птиц.
ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас большое количество птиц из леса в трудный период прилетает. Это и снегири, чечетки, зоревка, поползни и ряд других птиц, например, дубоносы».
Самое главное для подкормки - чтобы в кормушке постоянно был корм, конструкция - дело второстепенное. Лучше, когда корм укрыт от дождя и снега, а кормушка устроена и расположена так, что птицам удобно её посещать. Кормушки могут быть сооружены из самого разного материала.
ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нельзя кормить жареным, если мы говорим о семечках, то они должны быть сырые, арахис тоже должен быть сырой. Одним словом, жареным нельзя и соленым нельзя».
В городе вместе с голубями и воронами можно встретить и зимующих уток. Как показывает практика, многие, кто их кормит, берут с собой обычный хлеб. Но как говорят специалисты это не самый удачный вариант прикорма. И самое главное не надо бросать корм в воду.
ГУЛЯ ЗАРИПОВА, ВОЛОНТЕР:
«Оптимально это крупы. Например, перловая, овсяная, пшеничная, не путать с пшеном. А также было бы не плохо подкармливать их комбикормом для сельскохозяйственных птиц. Эти корма полный рацион содержат и для них это очень сытная подкормка».
Надо заметить, что если уж вы взялись подкармливать птиц зимой, то делать это надо регулярно, птицы нуждаются в подкормке примерно с октября по апрель.