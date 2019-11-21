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В Кирове продолжают сносить самовольные постройки

В Кирове продолжают сносить самовольные постройки

Вчера, 10:51
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Валентина Палкина
В Кирове продолжают сносить самовольные постройки


В Кирове продолжают сносить самовольные постройки. Так, сейчас идет поиск владельцев деревянных сараев на улице Уральской, 12.

Место за этими дровяниками скрыто от прохожих, и жители жалуются, что здесь нередко распивают спиртное и взрослые, и даже подростки. А между тем, неподалеку - школа и детский сад. Кроме того, рядом линия электропередач, где также построек быть не должно. Перед сносом администрация с помощью отделов полиции ищет хозяев и уведомляет о необходимости демонтировать объекты.

ОЛЬГА ТРЕГУБОВА, НАЧАЛЬНИК ПРАВОВОГО ОТДЕЛА ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ:
«Жильцы с Уральской, 12 вышли на теруправление, отзвонились, что у них имеется имущество, согласны с демонтажом и готовы освободить хозяйственные постройки».

Если же хозяева не найдутся, самовольные постройки снесут вместе с находящимся там имуществом. Как это произошло в Коминтерне на пересечении улиц Боровой и Восьмого Марта. Здесь контейнерная площадка вместе с сараями превратилась в  одну большую свалку. Сейчас это место прибрали и планируют обустроить зелёную зону.

ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«Проведем планировку, завозку грунта, здесь будет небольшой сквер, с жителями мы уже на общественном совете этот вопрос обсуждали, они нас поддержали».

На снос самовольных построек только в Первомайском районе Кирова в этом году было израсходовано 420 тысяч рублей, демонтировано 39 сараев, гаражей, кладовок. Выявили еще 56 таких объектов, владельцев не нашли, и значит, снова придется закладывать средства в бюджет на эти цели.

ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«Кроме того, у нас новая схема по нестационарным торговым объектам будет разыграна, у нас есть объекты, которые уже предложено снести собственными усилиями, есть объекты, по которым мы в суд обратились, это уже по центральной части города».

Добавим, что если гражданин добровольно отказывается снести самовольную постройку, то демонтаж проводится за счёт муниципального бюджета с последующим возложением расходов на владельца.
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