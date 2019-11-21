В Кирове продолжают сносить самовольные постройки. Так, сейчас идет поиск владельцев деревянных сараев на улице Уральской, 12.Место за этими дровяниками скрыто от прохожих, и жители жалуются, что здесь нередко распивают спиртное и взрослые, и даже подростки. А между тем, неподалеку - школа и детский сад. Кроме того, рядом линия электропередач, где также построек быть не должно. Перед сносом администрация с помощью отделов полиции ищет хозяев и уведомляет о необходимости демонтировать объекты.Если же хозяева не найдутся, самовольные постройки снесут вместе с находящимся там имуществом. Как это произошло в Коминтерне на пересечении улиц Боровой и Восьмого Марта. Здесь контейнерная площадка вместе с сараями превратилась в одну большую свалку. Сейчас это место прибрали и планируют обустроить зелёную зону.На снос самовольных построек только в Первомайском районе Кирова в этом году было израсходовано 420 тысяч рублей, демонтировано 39 сараев, гаражей, кладовок. Выявили еще 56 таких объектов, владельцев не нашли, и значит, снова придется закладывать средства в бюджет на эти цели.Добавим, что если гражданин добровольно отказывается снести самовольную постройку, то демонтаж проводится за счёт муниципального бюджета с последующим возложением расходов на владельца.