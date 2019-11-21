В Кирове впервые прошел научный форум, посвященный проблемам изобретателей

В библиотеки имени Герцена открылась первая научно-практическая конференция, которая посвящена изобретательской деятельности. Площадка объединила ученых, инженеров-любителей, конструкторов, а также представителей власти и бизнесс-сообщества. Что изобретают современные Кулибины?Его придумали ученики 6-го класса. С этим роботом можно поиграть в логическую игру баше. Проигрывает тот, у кого остается последняя фишка. А рядом роботы попроще, но не менее полезные. Созданные малышами с помощью 3Д ручки они помогают изучать алфавит.Научно-практическая конференция объединила самых разных изобретателей. Здесь есть школьники, студенты, инженеры-любители, увлеченные пенсионеры. Многие пришли не только выступить с докладом, но и наглядно показать свои разработки. Олег Голуб много лет глубоко изучал проблемы пчеловодства, особенно причины гибели пчел. Перед собой он поставил задачу - сконструировать экологичное пчелиное жилище. Чтобы пчелы не гибли зимой, а пасечнику было проще ухаживать за пчелиными семьями.Изобретателю удалось получить патент на свой авторский улей и сегодня его изобретение работает на благо пчеловодства. Этот пример, пожалуй исключение - к сожалению многие изобретения так и остаются на бумаге. Валентин Надеев уже несколько лет обивает кабинеты со своей разработкой по уничтожению мусора. Технология позволяет уничтожать отходы без вредных выбросов. Мусор не сжигается, а разлагается на углеродную составляющую, при этом вырабатывается электроэнергия и аммиак, который применим на других производствах.По словам изобретателя, его разработка с точки зрения экологии превосходит даже европейские технологии по уничтожению ТБО. И если такой газификатор построить в нашем регионе, то он решит мусорную проблему раз и навсегда. Но пока нет инвесторов, нет и экологичного производства.Изобретатели надеются, что научно-практическая конференция поможет наладить диалог с властью и бизнесом и обсудить многие болезненные вопросы. И в следующий раз, когда они соберутся на большой площадке реализованных проектов будет гораздо больше.