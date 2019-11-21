В Кирове впервые прошел научный форум, посвященный проблемам изобретателей

В библиотеки имени Герцена открылась первая научно-практическая конференция, которая посвящена изобретательской деятельности. Площадка объединила ученых, инженеров-любителей, конструкторов, а также представителей власти и бизнесс-сообщества. Что изобретают современные Кулибины?
- Для того, чтобы робот сосчитал фишки нужно поднести их к датчику цвета. После того как я их загрузила я нажимаю на центральную кнопку и начинаю играть.
Его придумали ученики 6-го класса. С этим роботом можно поиграть в логическую игру баше. Проигрывает тот, у кого остается последняя фишка. А рядом роботы попроще, но не менее полезные. Созданные малышами с помощью 3Д ручки они помогают изучать алфавит.
МАРИЯ ВОТИНЦЕВА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ:
«Это роботы не простые - это роботы-трансформеры. Из каждого робота мы можем собрать цифры или буквы. И роботы предназначены для того, чтобы ребятам было интересно изучать алфавит - можно русского языка, можно английского».
Научно-практическая конференция объединила самых разных изобретателей. Здесь есть школьники, студенты, инженеры-любители, увлеченные пенсионеры. Многие пришли не только выступить с докладом, но и наглядно показать свои разработки. Олег Голуб много лет глубоко изучал проблемы пчеловодства, особенно причины гибели пчел. Перед собой он поставил задачу - сконструировать экологичное пчелиное жилище. Чтобы пчелы не гибли зимой, а пасечнику было проще ухаживать за пчелиными семьями.
ОЛЕГ ГОЛУБ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, РАЗРАБОТЧИК АВТОРСКОГО УЛЕЯ-ЛЕЖАКА:
«Подкормка пчел осуществляется в этом тамбуре, осушка рамок тут же, подкормка, вода - всё это здесь, то есть я не тревожу, не прикасаюсь к пчёлам, зачем их беспокоить, особенно нашу среднерусскую агрессивную пчелу».
Изобретателю удалось получить патент на свой авторский улей и сегодня его изобретение работает на благо пчеловодства. Этот пример, пожалуй исключение - к сожалению многие изобретения так и остаются на бумаге. Валентин Надеев уже несколько лет обивает кабинеты со своей разработкой по уничтожению мусора. Технология позволяет уничтожать отходы без вредных выбросов. Мусор не сжигается, а разлагается на углеродную составляющую, при этом вырабатывается электроэнергия и аммиак, который применим на других производствах.
ВАЛЕНТИН НАДЕЕВ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, РАЗРАБОТЧИК УСТАНОВКИ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ТБО:
«Я получаю азот и водород за счет разделения. Получается аммиак, а он очень дорогой».
По словам изобретателя, его разработка с точки зрения экологии превосходит даже европейские технологии по уничтожению ТБО. И если такой газификатор построить в нашем регионе, то он решит мусорную проблему раз и навсегда. Но пока нет инвесторов, нет и экологичного производства.
АЛЕКСАНДР ЗОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ "НОВАТОР":
«У нас вятский край очень творческий. К нам приходят из районов изобретатели. Но нет денег, чтобы сделать опытный образец. И через два-три года мы к сожалению видим в журналах это изобретение, созданное в других регионах и нам обидно, что это не наш вятский паренек или пенсионер это сделал».
Изобретатели надеются, что научно-практическая конференция поможет наладить диалог с властью и бизнесом и обсудить многие болезненные вопросы. И в следующий раз, когда они соберутся на большой площадке реализованных проектов будет гораздо больше.