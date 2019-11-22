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В Кирове отказались от идеи создания муниципальной службы эвакуации

В Кирове отказались от идеи создания муниципальной службы эвакуации

Вчера, 15:56
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Роман Четвериков
В Кирове отказались от идеи создания муниципальной службы эвакуации


Грозит ли городу новый транспортный коллапс от снегопадов и как решать проблему эвакуации машин с городских дорог. Эти вопросы стали основными на заседании в Общественной палате.

Нынешняя осень уже запомнилась кировчанам двумя сильными снегопадами. Считанных часов хватило, чтобы город превратился в непроезжий и непроходной. Выехавшая спецтехника отчасти сняла напряженность на дорогах и тротуарах. Последствия устранялись долго. Реакция со стороны городских властей к работе подрядчика была соответствующей.

АЛЕКСЕЙ ИШУТИНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ":
«Претензии к подрядчику они и сейчас есть по состоянию тротуаров, проезжих частей. После снегопадов со стороны заказчика все это отражено. Соответственно были удержаны средства в оплате».

К уборке областного центра в зимний период готово около 200 машин. Из них меньше половины будут отвечать только за очистку улиц. В снегопады техника выехала не в полном объеме. Что и привело к транспортным проблемам. Решить их заказчик не может. Он оценивает качество исполнения контрактов. Вот только ситуация из года в год не меняется в лучшую сторону.

КОНСТАНТИН СИТЧИХИН ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вы сейчас представляете у нас администрацию города. Она нам говорила в 17-м году, что мы придем к общему контракту и город будет чистым. На дворе 20-й город грязный. Мы к чему сейчас приходим то».

Трудности по уборке улиц создают и припаркованные автомобили. Был поднят вопрос об организации муниципальной службы эвакуации. Но в ее появлении нет необходимости, считают эксперты. В силу юридических тонкостей сложно эвакуировать грузовой и легковой автотранспорт. Да и штата сотрудников ГИБДД не хватит, чтобы освободить от машин проезжую часть дорог. Несостыковки есть и в дорожных знаках. Их действие противоречит друг другу.

ДЕНИС ГАПОНЕНКО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
«Стоянка, остановка транспортного средства запрещена от обочины до обочины. Зонный знак. Но с табличкой он не работает. Т.е. инспектор должен стоят, ждать лицо и выловить. Это не реально».

Выход из ситуации видится в использовании фото и видеофиксации. Региональная группа Общественной палаты продолжит держать на контроле дорожное движение в городе. Но главным объектом ее внимания будет проверка работ коммунальных служб предстоящей зимой.
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