В Кирове отказались от идеи создания муниципальной службы эвакуации

Грозит ли городу новый транспортный коллапс от снегопадов и как решать проблему эвакуации машин с городских дорог. Эти вопросы стали основными на заседании в Общественной палате.Нынешняя осень уже запомнилась кировчанам двумя сильными снегопадами. Считанных часов хватило, чтобы город превратился в непроезжий и непроходной. Выехавшая спецтехника отчасти сняла напряженность на дорогах и тротуарах. Последствия устранялись долго. Реакция со стороны городских властей к работе подрядчика была соответствующей.К уборке областного центра в зимний период готово около 200 машин. Из них меньше половины будут отвечать только за очистку улиц. В снегопады техника выехала не в полном объеме. Что и привело к транспортным проблемам. Решить их заказчик не может. Он оценивает качество исполнения контрактов. Вот только ситуация из года в год не меняется в лучшую сторону.Трудности по уборке улиц создают и припаркованные автомобили. Был поднят вопрос об организации муниципальной службы эвакуации. Но в ее появлении нет необходимости, считают эксперты. В силу юридических тонкостей сложно эвакуировать грузовой и легковой автотранспорт. Да и штата сотрудников ГИБДД не хватит, чтобы освободить от машин проезжую часть дорог. Несостыковки есть и в дорожных знаках. Их действие противоречит друг другу.Выход из ситуации видится в использовании фото и видеофиксации. Региональная группа Общественной палаты продолжит держать на контроле дорожное движение в городе. Но главным объектом ее внимания будет проверка работ коммунальных служб предстоящей зимой.