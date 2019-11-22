Должны ли дети-сироты платить по долгам за услуги, которыми не пользовались? С наступлением совершеннолетия Анна Гаврилова столкнулась с этой проблемой.Проблема Анны Гавриловой началась ещё в 2010 году - тогда её маму лишили родительских прав, а за Аней закрепили жилье, в котором и проживала мать - это комната в общежитии в городе Печора. До совершеннолетия девушка жила у опекуна.Сам договор соц.найма девушка заключила с администрацией только в конце того года.Карты, на которые девушке приходит стипендия и пенсия по потере кормильца, заблокированы, и с них регулярно списываются денежные средства.Сейчас девушка заканчивает последний курс университета. Представители ОНФ уже сталкивались с подобной ситуацией - год назад с их участием разрешилась проблема Елены Запольских, которая была должна различным коммунальным службам около 100 тысяч рублей, кроме того, её хотели выселить из единственного жилья.Представители ОНФ считают, что проблема носит системный характер, и её нужно решать на федеральном уровне, так как случаев, когда сирота, начиная самостоятельную жизнь, выходит в неё с долгами, очень много. Один из возможных вариантов - это разработка механизма реструктуризации задолженности во внесудебном порядке.