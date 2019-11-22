Прямой эфир
22 ноя 18:36 Сотрудники УФСИН по Кировской области показали свои таланты во всероссийском конкурсе авторской песни 22 ноя 18:18 В Кирове проходит межрегиональный добровольческий форум "Добро на Вятке" 22 ноя 18:13 Срок введения новых правил получения медсправок для водителей перенесли на лето 22 ноя 09:44 МХК «Олимпия» заработала первое очко за последние полтора месяца. 22 ноя 15:16 Строительство детсада на улице Заводской в Кирове завершат до конца года 22 ноя 18:22 В Кирове прошла конференция, посвященная вопросам инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции 22 ноя 11:01 В Кирове продолжается восстановление Спасского собора 22 ноя 10:57 Владимир Бакин ответил на вопросы кировских журналистов 22 ноя 18:31 В Радужном может появиться памятник героям-землякам 26 ноя 11:01 О ситуации с переправами в Кировской области
-4°C
$
64,1
70,57
29 ноября 03:57
28 ноя 19:30 Областной центр освобождают от "визуального шума" 28 ноя 17:43 В библиотеке им. Альберта Лиханова открылась выставка кировской художницы-любителя Ксении Михайловой 28 ноя 15:58 Должны ли дети-сироты платить по долгам за услуги, которыми не пользовались? 28 ноя 15:56 В Кирове отказались от идеи создания муниципальной службы эвакуации 28 ноя 11:04 В кировских школах введен карантин по ОРВИ 28 ноя 11:01 В администрации объяснили, почему в Кирове укладка брусчатки ведется при отрицательной температуре 28 ноя 10:03 Под сводами «Олимп-Арены» появится целая галерея именных свитеров знаменитых воспитанников кирово-чепецкого хоккея. 27 ноя 19:30 В регионе стартовала акция "Подари детям радость" 27 ноя 18:02 Кировчанин поделился опытом правильного закаливания организма 27 ноя 17:59 Юниорская "Олимпия" вошла в число лидеров Восточной конференции
Должны ли дети-сироты платить по долгам за услуги, которыми не пользовались?

Должны ли дети-сироты платить по долгам за услуги, которыми не пользовались?

Вчера, 15:58
191
Альбина Самигуллина
Должны ли дети-сироты платить по долгам за услуги, которыми не пользовались?


Должны ли дети-сироты платить по долгам за услуги, которыми не пользовались? С наступлением совершеннолетия Анна Гаврилова столкнулась с этой проблемой.

Проблема Анны Гавриловой началась ещё в 2010 году - тогда её маму лишили родительских прав, а за Аней закрепили жилье, в котором и проживала мать - это комната в общежитии в городе Печора. До совершеннолетия девушка жила у опекуна.

АННА ГАВРИЛОВА:
«В 2015 году мамы не стало, и в 2016 году мне стало 18 лет. И с этого момента меня вызывают в суды, арестовывают карты за долг, который накопился с давних времен. Но с момента совершеннолетия я предоставляла справки о том, что у меня есть временная регистрация, так как я на очной форме, и мне предоставляют общежитие».

Сам договор соц.найма девушка заключила с администрацией только в конце того года.

АННА ГАВРИЛОВА:
«С этого момента как бы, по идее, я должна платить, но это случилось только год назад, а долг посчитали там, не знаю, лет 15 назад, может быть».

Карты, на которые девушке приходит стипендия и пенсия по потере кормильца, заблокированы, и с них регулярно списываются денежные средства.

АННА ГАВРИЛОВА:
«Это общежитие, а не квартира, и это, в принципе, стоит как мой долг, и там жить я не планирую, и вот, самое такое, что я плачу за то, где я жить не буду, я не могу отказаться, потому что я осталась одна, я не могу ни выписаться, не могу ни продать, я ничего не могу сделать».

Сейчас девушка заканчивает последний курс университета. Представители ОНФ уже сталкивались с подобной ситуацией - год назад с их участием разрешилась проблема Елены Запольских, которая была должна различным коммунальным службам около 100 тысяч рублей, кроме того, её хотели выселить из единственного жилья.  

ВАЛЕРИЯ ЧЕРЕМИСИНОВА, ЭКСПЕРТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«Поскольку Анна родом из Республики Коми, и жилье закреплено за ней именно там, мы подключили наших коллег из этого региона, подготовили совместными усилиями обращение, приложили все документы Анны, которые подтверждают, что договор соц.найма с ней был заключен только в конце 2018 года, и, соответственно, мы считаем, что до этого периода она не должна оплачивать услуги ЖКХ».

Представители ОНФ считают, что проблема носит системный характер, и её нужно решать на федеральном уровне, так как случаев, когда сирота, начиная самостоятельную жизнь, выходит в неё с долгами, очень много. Один из возможных вариантов - это разработка механизма реструктуризации задолженности во внесудебном порядке.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама