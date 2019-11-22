Должны ли дети-сироты платить по долгам за услуги, которыми не пользовались? С наступлением совершеннолетия Анна Гаврилова столкнулась с этой проблемой.
Проблема Анны Гавриловой началась ещё в 2010 году - тогда её маму лишили родительских прав, а за Аней закрепили жилье, в котором и проживала мать - это комната в общежитии в городе Печора. До совершеннолетия девушка жила у опекуна.
АННА ГАВРИЛОВА:
«В 2015 году мамы не стало, и в 2016 году мне стало 18 лет. И с этого момента меня вызывают в суды, арестовывают карты за долг, который накопился с давних времен. Но с момента совершеннолетия я предоставляла справки о том, что у меня есть временная регистрация, так как я на очной форме, и мне предоставляют общежитие».
Сам договор соц.найма девушка заключила с администрацией только в конце того года.
АННА ГАВРИЛОВА:
«С этого момента как бы, по идее, я должна платить, но это случилось только год назад, а долг посчитали там, не знаю, лет 15 назад, может быть».
Карты, на которые девушке приходит стипендия и пенсия по потере кормильца, заблокированы, и с них регулярно списываются денежные средства.
АННА ГАВРИЛОВА:
«Это общежитие, а не квартира, и это, в принципе, стоит как мой долг, и там жить я не планирую, и вот, самое такое, что я плачу за то, где я жить не буду, я не могу отказаться, потому что я осталась одна, я не могу ни выписаться, не могу ни продать, я ничего не могу сделать».
Сейчас девушка заканчивает последний курс университета. Представители ОНФ уже сталкивались с подобной ситуацией - год назад с их участием разрешилась проблема Елены Запольских, которая была должна различным коммунальным службам около 100 тысяч рублей, кроме того, её хотели выселить из единственного жилья.
ВАЛЕРИЯ ЧЕРЕМИСИНОВА, ЭКСПЕРТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«Поскольку Анна родом из Республики Коми, и жилье закреплено за ней именно там, мы подключили наших коллег из этого региона, подготовили совместными усилиями обращение, приложили все документы Анны, которые подтверждают, что договор соц.найма с ней был заключен только в конце 2018 года, и, соответственно, мы считаем, что до этого периода она не должна оплачивать услуги ЖКХ».
Представители ОНФ считают, что проблема носит системный характер, и её нужно решать на федеральном уровне, так как случаев, когда сирота, начиная самостоятельную жизнь, выходит в неё с долгами, очень много. Один из возможных вариантов - это разработка механизма реструктуризации задолженности во внесудебном порядке.