Областной центр освобождают от "визуального шума". Речь о вывесках на фасадах зданий, которые портят их первоначальный облик. Одним из проблемных мест является исторический центр города. Как он начинает меняться?
От размеров до цветовой гаммы. Паспорт наружной отделки зданий включает в себя и требования к размещению информации на фасадах. Правда, арендаторы строений украшают их баннерами на свое усмотрение. Что приводит к нарушению правил благоустройства. А это повод вынести им предостережение.
ВАЛЕНТИНА МОКРУШИНА, СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ:
«В случае не устранения нарушений специалистами управления муниципального контроля осуществляется вызов на протокол. Административная ответственность очень значительная».
Штрафы до 30 тысяч на индивидуальных предпринимателей и до 200 тысяч на юрлиц. Понимая цену вопроса, бизнесмены идут на встречу и убирают яркие и громоздкие вывески. Так, произошло на улице Профсоюзной, въезжая на которую раньше глаза разбегались от наружной информации. Она отличается от самой рекламы. Ее арендатор вправе размещать на фасаде, если заключен соответствующий договор.
ВАЛЕНТИНА МОКРУШИНА, СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ:
«Никаким образом повлиять на данное решение мы не можем. Мы об этом должны быть уведомлены. Чтобы не превысить свои должностные полномочия».
На сегодняшний день паспорта наружной отделки разработаны для более чем ста зданий в исторической и центральной части города. Но в сравнении с другими, Киров пока далек от того, чтобы считаться ухоженным и красивым.
АНАТОЛИЙ КУРБАТОВ, ОБЩЕСТВЕННИК:
«Вот все что архитекторы вкладывают в здания, во внешний вид, но она скрывается под яркими пятнами. Люди не воспринимают это как городскую среду».
Проверки муниципального контроля позволили вернуть прежний облик бывшему Гостиному двору на Московской и одному из домов на Ленина. В разработке находятся еще несколько адресов, требующих к себе мер реагирования на слишком броские фасады. Ведь одна из целей такой работы - создать единый архитектурный облик города.