Областной центр освобождают от "визуального шума". Речь о вывесках на фасадах зданий, которые портят их первоначальный облик. Одним из проблемных мест является исторический центр города. Как он начинает меняться?От размеров до цветовой гаммы. Паспорт наружной отделки зданий включает в себя и требования к размещению информации на фасадах. Правда, арендаторы строений украшают их баннерами на свое усмотрение. Что приводит к нарушению правил благоустройства. А это повод вынести им предостережение.Штрафы до 30 тысяч на индивидуальных предпринимателей и до 200 тысяч на юрлиц. Понимая цену вопроса, бизнесмены идут на встречу и убирают яркие и громоздкие вывески. Так, произошло на улице Профсоюзной, въезжая на которую раньше глаза разбегались от наружной информации. Она отличается от самой рекламы. Ее арендатор вправе размещать на фасаде, если заключен соответствующий договор.На сегодняшний день паспорта наружной отделки разработаны для более чем ста зданий в исторической и центральной части города. Но в сравнении с другими, Киров пока далек от того, чтобы считаться ухоженным и красивым.Проверки муниципального контроля позволили вернуть прежний облик бывшему Гостиному двору на Московской и одному из домов на Ленина. В разработке находятся еще несколько адресов, требующих к себе мер реагирования на слишком броские фасады. Ведь одна из целей такой работы - создать единый архитектурный облик города.