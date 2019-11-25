Уже к лету полигон в Осинцах может выработать свой накопительный ресурс

Строительство полигона в Осинцах признано незаконным, но он продолжает работу. За сутки здесь принимают до четырех тысяч кубометров мусора. Из-за судебных разбирательств строительство второй очереди не начинается, а первая карта будут заполнена уже летом следующего года.
Арбитражный суд Волго-Вятского округа подтвердил, что разрешения на строительство полигона ТБО в Осинцах, выданные администрацией Слободского района, являются недействительными. И тем не менее, объект продолжает функционировать и принимать мусор. В министерстве окружающей среды не видят оснований для приостановления работы первой карты полигона, так как она внесена в государственный реестр размещения отходов и имеет разрешительные документы на эксплуатацию. Но уже в следующем году весь этот котлован будет заполнен, и начнется ли строительство нового, неизвестно.
АЛЕКСАНДР ХОРОШАВЦЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛИГОН":
«Скорее всего, к 1 августа, мы чего опасаемся, данная карта свой объем выберет и должна будет приостановить дальнейшее складирование ТКО. Предусмотрена вторая карта строительства, она в три раза больше этой, но, пока идут судебные разбирательства, работы никакие не ведутся».
В районах области в этом году уже были закрыты несколько полигонов, затем часть из них возобновила свою работу. Однако, сохранить действующие объекты удается не везде.
АЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Так, полигон в Лебяжском районе планировалось вывести с 2021 года, но в соответствии с исками Роспотребнадзора о разработке проекта санитарно-защитной зоны эксплуатирующая организация отказалась от объекта, и в территориальной схеме мы вынуждены его вывести уже с 2020 года».
Кроме того, в министерстве имеются информация по пяти полигонам, которые намерены прекратить работу. А некоторые уже просто не действуют.
ЛЮДМИЛА ПОПОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСПРИРОДНАДЗОРА:
«Полигон обеспечивает два района - Лузский и Подосиновский, при этом на данный момент единственная карта полигона переполнена, обслуживающая организация не принимает мер к устранению этого нарушения и находится в стадии банкротства».
Пока же в правительстве области готовятся к созданию современного полигона в Кирово-Чепецком районе, и параллельно - к ликвидации свалок, расположенных в границах городов. Так, рекультивация свалки в Вахрушах начнется уже в следующем году. На совещании у ГФИ также подвели первые итоги реализации "реформы чистоты".
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Аппаратом полномочного представителя Президента в нашем федеральном округе организован ежемесячный мониторинг таких показателей, как охват отходообразователей, которые заключили договоры на вывоз мусора, уровень собираемости за данную услугу как с граждан, так и с юридических лиц».
Добавим, что с переходом на новую систему обращения с отходами в регионе были закрыты все поселковые свалки, а ликвидации их должна быть завершена до 2025 года.