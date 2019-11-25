На областном медиафоруме подвели итоги конкурса СМИ

Вятские журналисты обсудили главные проблемы своего ремесла. В детском космоцентре стартовал медиафорум "На семи холмах. Вятка 2019".Несколько лет тишины. Последний раз медиафорум "На семи холмах" проводился пять лет назад. Как выяснилось, такой формат востребован не только среди журналистов. Среди гостей форума блоггеры, общественные деятели, студенты, волонтеры, а также представители властей.Форум будет проходить в течении двух дней. Его посетят более четырех сотен журналистов, не только из областного центра, но и из районов. В программе - семинары, мастер-классы от известных коллег и успешных блоггеров, а также круглые столы и награждение лучших журналистов.Участники форума обсуждают не только настоящее вятской журналистики, но и ее будущее. Новые форматы, новые подходы к сбору информации, а также влияние интернета на профессию. Журналистика меняется. Участники форума стремятся понять, какой она будет в ближайшем времени.Одну из главных мыслей высказал председатель областного заксобрания. Он призвал не забывать про журналистскую этику.Отметим, сегодня в Кировской области работают восемь телекомпаний, 80-т интернет-порталов, 25-ть радиостанций и более 150-ти печатных СМИ.