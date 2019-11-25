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На областном медиафоруме подвели итоги конкурса СМИ

На областном медиафоруме подвели итоги конкурса СМИ

Сегодня, 15:00
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Артем Макаров
На областном медиафоруме подвели итоги конкурса СМИ


Вятские журналисты обсудили главные проблемы своего ремесла. В детском космоцентре стартовал медиафорум "На семи холмах. Вятка 2019".

Несколько лет тишины. Последний раз медиафорум "На семи холмах" проводился пять лет назад. Как выяснилось, такой формат востребован не только среди журналистов. Среди гостей форума блоггеры, общественные деятели, студенты, волонтеры, а также представители властей.

АЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Возобновление традиции проведения медиафорума в Кирове - это значимое событие для всего журналистского сообщества. Уверен, что проведение форума станет новой вехой в развитии журналистики на Вятке».

Форум будет проходить в течении двух дней. Его посетят более четырех сотен журналистов, не только из областного центра, но и из районов. В программе - семинары, мастер-классы от известных коллег и успешных блоггеров, а также круглые столы и награждение лучших журналистов.

ЕЛЕНА УРМАТСКАЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ "СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ":
«Мы выбрали темой, основной темой нашего форума, тему "Роль журналиста в современном обществе. Вот так мы ее обозначили. Тема многогранна».

Участники форума обсуждают не только настоящее вятской журналистики, но и ее будущее. Новые форматы, новые подходы к сбору информации, а также влияние интернета на профессию. Журналистика меняется. Участники форума стремятся понять, какой она будет в ближайшем времени.

ВЛАДИМИР КАСЮТИН, КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ:
«Начиная с 90х годов профессия журналиста перестала быть закрытой кастой. Сегодня журналистами себя считают люди, которые работают в органах власти, работают в пресс-службах, которые вообще нигде не работают».

Одну из главных мыслей высказал председатель областного заксобрания. Он призвал не забывать про журналистскую этику.

ВЛАДИМИР БАКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Очень важно объективное освещение позиций. Объективность - это главное, что должно сопровождать работу журналистов. Спасибо, надеюсь на сотрудничество, на постоянство наших встреч».

Отметим, сегодня в Кировской области работают восемь телекомпаний, 80-т интернет-порталов, 25-ть радиостанций и более 150-ти печатных СМИ.
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