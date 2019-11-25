Городские новости, касающиеся сферы культуры, спорта и благоустройства

Городские новости, от которых уже в ближайшем будущем ждем позитивных изменений, касаются сферы культуры, спорта и благоустройства.В 2020 году в Кировской области будет выделено 40 миллионов рублей на реконструкцию стадиона "Родина". Эти средства пойдут на покрытие футбольного поля и укладку легкоатлетических дорожек. Благодаря реконструкции появится возможность проводить тренировки профессиональных команд круглогодично.С 1 декабря в Кирове стартует "Умная уборка". Вся спецтехника будет подключена к системе онлайн мониторинга. На электронную карту города уже нанесены улично-дорожные сети, на спецтехнику установлены маячки ГЛОНАСС. Данные по выполнению работ будут передаваться в центр дорожной и парковой инфраструктуры.Министерство культуры России запустило проект реставрации памятников деревянного зодчества. Чиновники уже определили список памятников, требующих первоочередного внимания.В частности будут продуманы механизмы финансирования волонтеров, которые уже зарекомендовали себя в деятельности по сохранению памятников деревянного зодчества.