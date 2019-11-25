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Городские новости, касающиеся сферы культуры, спорта и благоустройства

Городские новости, касающиеся сферы культуры, спорта и благоустройства

Сегодня, 19:30
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Иван Швецов
Городские новости, касающиеся сферы культуры, спорта и благоустройства


Городские новости, от которых уже в ближайшем будущем ждем позитивных изменений, касаются сферы культуры, спорта и благоустройства.

В 2020 году в Кировской области будет выделено 40 миллионов рублей на реконструкцию стадиона "Родина". Эти средства пойдут на покрытие футбольного поля и укладку легкоатлетических дорожек. Благодаря реконструкции появится возможность проводить тренировки профессиональных команд круглогодично.

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На стадионе Родина будет установлено новое осветительное оборудование, компрессорные установки для искусственного льда, произведен косметический ремонт раздевалок и отремонтирована крыша спорткомплекса».
 
С 1 декабря в Кирове стартует "Умная уборка". Вся спецтехника будет подключена к системе онлайн мониторинга. На электронную карту города уже нанесены улично-дорожные сети, на спецтехнику установлены маячки ГЛОНАСС. Данные по выполнению работ будут передаваться в центр дорожной и парковой инфраструктуры.

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Программный комплекс позволит давать подрядчикам точные указания, какие участки нуждаются в ремонте, а также следить за объемом и качеством выполняемых работ».

Министерство культуры России запустило проект реставрации памятников деревянного зодчества. Чиновники уже определили список памятников, требующих первоочередного внимания.

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Ничто так не волнует кировских историков, как то, что город теряет памятники деревянного зодчества. Возможно, их совместная инвентаризация с Росимуществом позволит решить проблему сохранения культурного наследия».

В частности будут продуманы механизмы финансирования волонтеров, которые уже зарекомендовали себя в деятельности по сохранению памятников деревянного зодчества.
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