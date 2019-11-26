В регионе работает система "Электронный проездной". Суть данной системы заключается в том, что проезд в общественном транспорте можно оплачивать специальными электронными картами. Но в процессе выявился маленький недостаток - школьники, а иногда и взрослые теряют карты или забывают их дома.Как оказалось, решение проблемы нашлось очень быстро. На замену электронным картам были предложены силиконовые браслеты. Такой браслет удобнее, чем карта. Он надевается на руку как часы. Застежка надежно фиксирует браслет с чипом, благодаря чему его невозможно потерять или забыть где-то. С браслетом все становится проще. Достаточно протянуть руку и приложить идентификатор к считывателю кондуктора. Отметим, что с помощью одного браслета можно выполнить три задачи: оплатить проезд, пройти идентификацию на входе в учебное заведение и оплатить обед в столовой.Как рассказали специалисты браслет может работать при любой погоде: в дождь, в зимние морозы и в летнюю жару. Принцип пополнения баланса такой же, как у единой транспортной карты – сделать это можно в банкомате или с помощью онлайн-банка.Силиконовые браслеты постепенно набирают популярность. Такие идентификаторы используют по все России и Киров не исключение.