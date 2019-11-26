В конференц-зале ГТРК "Вятка" прошло первое заседание нового состава Общественного совета при УМВД по Кировской области

Первое заседание в новом составе. Сегодня впервые общественный совет при УМВД России по Кировской области собрался в конференц-зале ГТРК «Вятка".В первую очередь совет избрал председателя - им вновь стал генеральный директор АО "Лепсе" Геннадий Мамаев. Так же всем членам общественного совета были вручены новые удостоверения. Был определен и состав рабочих комиссий - так комиссию по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ возглавила директор ГТРК Вятка Ирина Русских. По традиции вновь избранный общественный совет при УМВД в ближайшее время должен определить планы работы на предстоящий год.Общественники начали свою работу с двух важных вопросов. Первый - работа телефона доверия УМВД. Было отмечено, что эта практика дает хорошие результаты. Так за десять месяцев текущего года на телефон доверия поступило почти 900 обращений. Граждане чаще всего сообщают в полицию о правонарушениях в сфере незаконного оборота алкоголя и наркотиков - тем самым помогая раскрытию преступлений. Второй вопрос повестки касался взаимодействию полиции и поисковых отрядов. Было отмечено, что общими усилиями в этом году удалось разыскать всех пропавших детей, большую помощь волонтеры оказали и в поиске заблудившихся в лесу грибников. Заседание общественного совета завершилось экскурсией по ГТРК "Вятка". Гостям показали новые теле и радиостудии, а также аппаратные, оборудованные цифровой техникой.