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В конференц-зале ГТРК "Вятка" прошло первое заседание нового состава Общественного совета при УМВД по Кировской области

В конференц-зале ГТРК "Вятка" прошло первое заседание нового состава Общественного совета при УМВД по Кировской области

Сегодня, 11:11
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Михаил Конышев
В конференц-зале ГТРК


Первое заседание в новом составе. Сегодня впервые общественный совет при УМВД России по Кировской области собрался в конференц-зале ГТРК «Вятка".

В первую очередь совет избрал председателя - им вновь стал генеральный директор АО "Лепсе" Геннадий Мамаев. Так же всем членам общественного совета были вручены новые удостоверения. Был определен и состав рабочих комиссий - так комиссию по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ возглавила директор ГТРК Вятка Ирина Русских. По традиции вновь избранный общественный совет при УМВД в ближайшее время должен определить планы работы на предстоящий год.

ГЕННАДИЙ МАМАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы работаем и с детишками, с ветеранами УМВД, помогаем вдовам погибших воинов, помогаем поисковым отрядам».

Общественники начали свою работу с двух важных вопросов. Первый - работа телефона доверия УМВД. Было отмечено, что эта практика дает хорошие результаты. Так за десять месяцев текущего года на телефон доверия поступило почти 900 обращений. Граждане чаще всего сообщают в полицию о правонарушениях в сфере незаконного оборота алкоголя и наркотиков - тем самым помогая раскрытию преступлений. Второй вопрос повестки касался взаимодействию полиции и поисковых отрядов. Было отмечено, что общими усилиями в этом году удалось разыскать всех пропавших детей, большую помощь волонтеры оказали и в поиске заблудившихся в лесу грибников. Заседание общественного совета завершилось экскурсией по ГТРК "Вятка". Гостям показали новые теле и радиостудии, а также аппаратные, оборудованные цифровой техникой.
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