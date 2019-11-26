Прямой эфир
29 ноя 15:00 На областном медиафоруме подвели итоги конкурса СМИ 26 ноя 17:54 Кировские палеонтологи провели первую научную конференцию для детей 29 ноя 10:30 Владимир Быков задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ВИДЕО). 02 дек 14:30 Директора Вятского железнодорожного техникума задержали по подозрению во взятке (ВИДЕО). 26 ноя 18:01 В Слободском прошел Открытый Областной турнир по дзюдо 02 дек 16:30 Владимира Быкова поместили под домашний арест (ВИДЕО). 27 ноя 19:30 В регионе стартовала акция "Подари детям радость" 26 ноя 11:01 О ситуации с переправами в Кировской области 28 ноя 11:04 В кировских школах введен карантин по ОРВИ 29 ноя 11:08 Новый поворот в судебном процессе о продаже земли в Парке Победы
$
64,41
70,97
02 декабря 22:13
02 дек 18:15 "Родина" проиграла очередной домашний матч 02 дек 18:03 В Нововятске прошла благотворительная акция помощи бездомным животным 02 дек 18:00 Новый хирургический корпус Нолинской ЦРБ откроется в 2020 году 02 дек 17:55 Стали известны победители фестиваля "Театральное Приволжье" 02 дек 16:30 Владимира Быкова поместили под домашний арест (ВИДЕО). 02 дек 15:23 В библиотеке Герцена открылась выставка сонетов Шекспира 02 дек 15:00 Завершилось голосование за победителей фестиваля "Театральное Приволжье" 02 дек 14:30 Директора Вятского железнодорожного техникума задержали по подозрению во взятке (ВИДЕО). 02 дек 11:18 В областном Законодательном Собрании прошла экскурсия студентов МГЮА 02 дек 11:11 В конференц-зале ГТРК "Вятка" прошло первое заседание нового состава Общественного совета при УМВД по Кировской области
В областном Законодательном Собрании прошла экскурсия студентов МГЮА

В областном Законодательном Собрании прошла экскурсия студентов МГЮА

Сегодня, 11:18
186
Альбина Самигуллина
В областном Законодательном Собрании прошла экскурсия студентов МГЮА


В областном Законодательном Собрании прошла экскурсия студентов МГЮА. Второкурсникам показали и рассказали, как работают депутаты.

Где проходят заседания депутатов, какие вопросы они обсуждают, и самое главное - как же всё-таки проходит сам процесс принятия закона? Обо всем этом сотрудник правового управления Заксобрания Галина Плотникова, а также депутаты - Владимир Яговкин и Юрий Балыбердин рассказывали студентам.

- Вы сейчас располагаетесь на местах, где как раз-таки находятся депутаты, и перед вами представлена система электронного голосования.

Депутаты рассказывали об особенностях своей работы, про то, как Законодательное Собрание взаимодействует с другими органами власти, а также отвечали на вопросы ребят.

ЮРИЙ БАЛЫБЕРДИН, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Одно из направлений для вас, наверно, более интересное - это взаимодействие с институтами гражданского общества. У нас есть Общественная Палата, очень много молодёжных общественных организаций, объединений, которые активно работают на территории Кировской области».


ВЛАДИМИР ЯГОВКИН, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Они изучают и, в том числе, и законотворческий процесс как происходит, а это уже здесь непосредственно в этих стенах Законодательного Собрания, где происходит законотворческий процесс, они встречаются с депутатами, руководителями комитетов, встречаются с Аппаратом - с руководителями Управления Аппарата».

Галина Плотникова провела экскурсию по некоторым залам и кабинетам, а также много рассказывала о специфике работы, отвечала на различные вопросы студентов - от структуры этого органа власти до того, как в него попасть.

ИГОРЬ ПИБАЕВ, СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН МГЮА (КФ):
«Одно дело - как вот я как преподаватель конституционного права расскажу о том, что такое разделение властей, какие существуют органы власти, а другое дело - студенты на практике увидят, как вот эти нормы - нормы конституции, нормы Федеральных Законов, законов субъекта реализуются в действительности».

Студенты на практике смогли сами проголосовать по заданному вопросу - в этот раз ребятам нужно было избрать своего председателя.

АЛЕКСАНДР ЖДАНОВ, СТУДЕНТ ВТОРОГО КУРСА МГЮА (КФ):
«Такие экскурсии позволяют, в какой-то степени открыть завесу того, что ждёт в будущем, в том плане, вот, допустим, законодательная деятельность, то есть законодательная ветвь власти, какие профессии, какие возможности, с какого возраста - всё это интересно посмотреть не только на бумажке в законе, в Консультанте, в Гаранте, но и на практике».

Добавим, что такие экскурсии проводятся постоянно, в этом году их посетили более 1000 человек.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама