В областном Законодательном Собрании прошла экскурсия студентов МГЮА. Второкурсникам показали и рассказали, как работают депутаты.Где проходят заседания депутатов, какие вопросы они обсуждают, и самое главное - как же всё-таки проходит сам процесс принятия закона? Обо всем этом сотрудник правового управления Заксобрания Галина Плотникова, а также депутаты - Владимир Яговкин и Юрий Балыбердин рассказывали студентам.Депутаты рассказывали об особенностях своей работы, про то, как Законодательное Собрание взаимодействует с другими органами власти, а также отвечали на вопросы ребят.Галина Плотникова провела экскурсию по некоторым залам и кабинетам, а также много рассказывала о специфике работы, отвечала на различные вопросы студентов - от структуры этого органа власти до того, как в него попасть.Студенты на практике смогли сами проголосовать по заданному вопросу - в этот раз ребятам нужно было избрать своего председателя.Добавим, что такие экскурсии проводятся постоянно, в этом году их посетили более 1000 человек.