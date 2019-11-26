В областном Законодательном Собрании прошла экскурсия студентов МГЮА. Второкурсникам показали и рассказали, как работают депутаты.
Где проходят заседания депутатов, какие вопросы они обсуждают, и самое главное - как же всё-таки проходит сам процесс принятия закона? Обо всем этом сотрудник правового управления Заксобрания Галина Плотникова, а также депутаты - Владимир Яговкин и Юрий Балыбердин рассказывали студентам.
- Вы сейчас располагаетесь на местах, где как раз-таки находятся депутаты, и перед вами представлена система электронного голосования.
Депутаты рассказывали об особенностях своей работы, про то, как Законодательное Собрание взаимодействует с другими органами власти, а также отвечали на вопросы ребят.
ЮРИЙ БАЛЫБЕРДИН, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Одно из направлений для вас, наверно, более интересное - это взаимодействие с институтами гражданского общества. У нас есть Общественная Палата, очень много молодёжных общественных организаций, объединений, которые активно работают на территории Кировской области».
ВЛАДИМИР ЯГОВКИН, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Они изучают и, в том числе, и законотворческий процесс как происходит, а это уже здесь непосредственно в этих стенах Законодательного Собрания, где происходит законотворческий процесс, они встречаются с депутатами, руководителями комитетов, встречаются с Аппаратом - с руководителями Управления Аппарата».
Галина Плотникова провела экскурсию по некоторым залам и кабинетам, а также много рассказывала о специфике работы, отвечала на различные вопросы студентов - от структуры этого органа власти до того, как в него попасть.
ИГОРЬ ПИБАЕВ, СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН МГЮА (КФ):
«Одно дело - как вот я как преподаватель конституционного права расскажу о том, что такое разделение властей, какие существуют органы власти, а другое дело - студенты на практике увидят, как вот эти нормы - нормы конституции, нормы Федеральных Законов, законов субъекта реализуются в действительности».
Студенты на практике смогли сами проголосовать по заданному вопросу - в этот раз ребятам нужно было избрать своего председателя.
АЛЕКСАНДР ЖДАНОВ, СТУДЕНТ ВТОРОГО КУРСА МГЮА (КФ):
«Такие экскурсии позволяют, в какой-то степени открыть завесу того, что ждёт в будущем, в том плане, вот, допустим, законодательная деятельность, то есть законодательная ветвь власти, какие профессии, какие возможности, с какого возраста - всё это интересно посмотреть не только на бумажке в законе, в Консультанте, в Гаранте, но и на практике».
Добавим, что такие экскурсии проводятся постоянно, в этом году их посетили более 1000 человек.