В Нововятске прошла благотворительная акция помощи бездомным животным

Жители Нововятска собрали корм и другие необходимые атрибуты для бездомных животных, находящихся в приюте в Слободе Сошени. Акция "Твори добро" прошла в рамках международного благотворительного движения "Щедрый вторник".Нововятский центр местной активности вместе с ребятами из нравственно-правового клуба "Общение" сегодня в очередной раз посетили приют, помощь маленьким друзьям они осуществляют регулярно.А подарки собирал весь Нововятск - поспособствовал центр местной активности. Приюту привезли целую машину необходимого для кошек и собак: это сухой и влажный корм, тушёнка, несколько 50-килограммовых мешков с крупами, а также бинты, шприцы.Нет необходимости ждать определённых благотворительных акций, чтобы помогать нашим братьям меньшим. Нужно творить добро здесь и сейчас, ведь помощь так нужна.