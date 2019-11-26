В Нововятске прошла благотворительная акция помощи бездомным животным

Жители Нововятска собрали корм и другие необходимые атрибуты для бездомных животных, находящихся в приюте в Слободе Сошени. Акция "Твори добро" прошла в рамках международного благотворительного движения "Щедрый вторник".
Нововятский центр местной активности вместе с ребятами из нравственно-правового клуба "Общение" сегодня в очередной раз посетили приют, помощь маленьким друзьям они осуществляют регулярно.
ОЛЬГА ШУСТОВА, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ НОВОВЯТСКОЙ СТАНЦИИ "ЮНЫХ ТУРИСТОВ" Г. КИРОВА:
«Дети очень любят животных, они к ним относятся положительно, помогаем всегда приюту, приезжаем, снег расчищаем, собачек мы кормим, с собачками гуляем, и видим, что не хватает продуктов питания в приюте, и мы стараемся на центре местной активности собирать вот такие подарочки».
А подарки собирал весь Нововятск - поспособствовал центр местной активности. Приюту привезли целую машину необходимого для кошек и собак: это сухой и влажный корм, тушёнка, несколько 50-килограммовых мешков с крупами, а также бинты, шприцы.
- Почти собираемся каждые выходные сюда ездить, помогаем кормить собак, гуляем с ними, играем. Нам очень нравится.
Нет необходимости ждать определённых благотворительных акций, чтобы помогать нашим братьям меньшим. Нужно творить добро здесь и сейчас, ведь помощь так нужна.