В Кирове дети-инвалиды, обучающиеся на дому, не получают бесплатное питание

С начала года в Центре дистанционного образования детей, где учатся более 200 человек, не выдают бесплатные продуктовые наборы. Что входило в эти наборы и по какой причине их перестали выдавать? В проблеме вместе с активистами Общероссийского Народного Фронта разбирался Иван Швецов.Яна Шубина учится на дому с 1 класса. Большинство занятий проходит через удаленные сеансы видеосвязи.По закону дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право на бесплатное двухразовое питание в учебных учреждениях. Если такой ребенок учится дистанционно на дому, то по приказу регионального министерства образования питание заменяют на сухой паек. Его, как правило, выдают раз в месяц. Раньше в семье Яны получали бесплатные сухие пайки - хорошее подспорье для домашнего бюджета. От них остались только пустые мешки.Ранее такие пайки выдавали и в Центре дистанционного образования детей. Однако с осени 2018 года в учреждении начались перебои с выдачей продуктов. В течение нескольких месяцев сухпайков не было. В конце 2018 года родители получили по несколько наборов сразу. А с начала 2019 года их вновь перестали выдавать. Мамы возмущены.В ситуации сейчас разбираются активисты Общероссийского Народного Фронта. В семьях, где есть дети-инвалиды, зачастую работает только один родитель, львиная доля бюджета уходит на лекарства, медицинские изделия и средства реабилитации.Добавим, что торгов на приобретение сухих пайков, в течение 2019 года, даже не состоявшихся, на официальном сайте госзакупок активистам ОНФ обнаружить не удалось. По графику два аукциона на общую сумму более 2,4 млн рублей должны были пройти в октябре и ноябре, но пока они даже не объявлены. А значит, считают общественники, вероятность того, что родители получат сухпайки до конца года, крайне мала.