В Кирове дети-инвалиды, обучающиеся на дому, не получают бесплатное питание

С начала года в Центре дистанционного образования детей, где учатся более 200 человек, не выдают бесплатные продуктовые наборы. Что входило в эти наборы и по какой причине их перестали выдавать? В проблеме вместе с активистами Общероссийского Народного Фронта разбирался Иван Швецов.
Яна Шубина учится на дому с 1 класса. Большинство занятий проходит через удаленные сеансы видеосвязи.
ЯНА ШУБИНА, УЧЕНИЦА 11 КЛАССА:
«Всё-таки, я что-то делаю и письменно, вручную. Сканирую, отправляю. Не все у нас в виртуальном виде».
По закону дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право на бесплатное двухразовое питание в учебных учреждениях. Если такой ребенок учится дистанционно на дому, то по приказу регионального министерства образования питание заменяют на сухой паек. Его, как правило, выдают раз в месяц. Раньше в семье Яны получали бесплатные сухие пайки - хорошее подспорье для домашнего бюджета. От них остались только пустые мешки.
ОКСАНА ЭТКЕЕВА, МАМА РЕБЁНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ:
«Была мука, сахар, рис, гречка».
Ранее такие пайки выдавали и в Центре дистанционного образования детей. Однако с осени 2018 года в учреждении начались перебои с выдачей продуктов. В течение нескольких месяцев сухпайков не было. В конце 2018 года родители получили по несколько наборов сразу. А с начала 2019 года их вновь перестали выдавать. Мамы возмущены.
ЛАРИСА ПОНОМАРЁВА, МАМА РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ:
«Обещали выдать, выдали год назад первый раз. Сейчас уже, спустя год, мы ничего не получаем, только обещания. Мы не голодные, мы сытые. Но тем не менее, если деньги выделены, если положено – выдайте».
В ситуации сейчас разбираются активисты Общероссийского Народного Фронта. В семьях, где есть дети-инвалиды, зачастую работает только один родитель, львиная доля бюджета уходит на лекарства, медицинские изделия и средства реабилитации.
ИВАН ГЛИНЧИКОВ, ЭКСПЕРТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Мы уже обратились в министерство образования с просьбой взять на контроль и наладить получение сухих пайков, и кроме того у нас планируется встреча с прокуратурой Кировской области, там мы эту проблему тоже поднимем».
Добавим, что торгов на приобретение сухих пайков, в течение 2019 года, даже не состоявшихся, на официальном сайте госзакупок активистам ОНФ обнаружить не удалось. По графику два аукциона на общую сумму более 2,4 млн рублей должны были пройти в октябре и ноябре, но пока они даже не объявлены. А значит, считают общественники, вероятность того, что родители получат сухпайки до конца года, крайне мала.