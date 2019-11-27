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Двое кировчан завоевали награды Национального чемпионата "Абилимпикс"

Двое кировчан завоевали награды Национального чемпионата "Абилимпикс"

Сегодня, 15:31
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Альбина Самигуллина
Двое кировчан завоевали награды Национального чемпионата


Двое учащихся из Кирова завоевали награды V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями "Абилимпикс". С победителями пообщалась наш корреспондент.

У Никиты Перевощикова - последний год в школе, скоро сдача экзаменов и поступление в ВУЗ. Но кроме подготовки к экзаменам Никита уделяет время и другим занятиям. На чемпионате профессионального мастерства молодой человек выступал в компетенции "обработка текста". Сделав задание быстрее всех, он завоевал второе место.

НИКИТА ПЕРЕВОЩИКОВ, ПРИЗЁР V НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА "АБИЛИМПИКС":
«Я справился с этой работой за 5 минут до конца отведённого времени».

На задание отводилось два часа. Нужно было продемонстрировать умения и навыки в текстовом редакторе Word, а именно набрать текст, который был расположен на 4 страницах, а потом обработать его.  

ОЛЬГА ГРЕБЕНЕВА, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ:
«Это и колонтитулы, и заголовки, и WordArt, и вставка, и обработка рисунков, схемы, таблицы, диаграммы».

Никита в следующем году собирается поступать в МГТУ имени Баумана. Ещё один призёр, а точнее - победитель чемпионата в компетенции "ремонт обуви" Антон Коробейников уже учится в техникуме. Сборка обуви - не только его увлечение, но и будущая профессия. Антон вовремя и качественнее всех выполнил свою работу, за что и удостоился первого места.

АНТОН КОРОБЕЙНИКОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ V НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА "АБИЛИМПИКС":
«Я делал замену декоративного банта, надо было поменять старый бант и по нему выкроить новый и приклеить обратно к обуви; и делал замену верхнего слоя на стельках».

Антон занимается обувным делом с самого детства - с третьего класса, и уроки по этой дисциплине ему всегда легко давались. Всё это благодаря преподавателю - Ольге Ковырзиной, которая, кстати, на чемпионате была экспертом, оценивающим конкурсные работы участников.

ОЛЬГА КОВЫРЗИНА, УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ № 3 ГОРОДА КИРОВА:
«Мне пришлось пройти три испытания: это тестирование на знания особенностей людей с ОВЗ, творческая работа - написание эссе о необходимости проведения такого конкурса и оценивалось наличие образования такого уровня, чтобы можно было представлять - судить и оценивать работы».

Добавим, что каждый год ребята из нашей области занимают призовые места в самых разных компетенциях - это и резьба по дереву, сухое строительство и штукатурные работы, малярное дело, предпринимательство, промышленная робототехника и некоторые другие виды работ. Главное - быть лучшим в своём деле, трудиться, развиваться и никогда не опускать рук.
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