Двое кировчан завоевали награды Национального чемпионата "Абилимпикс"

Двое учащихся из Кирова завоевали награды V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями "Абилимпикс". С победителями пообщалась наш корреспондент.У Никиты Перевощикова - последний год в школе, скоро сдача экзаменов и поступление в ВУЗ. Но кроме подготовки к экзаменам Никита уделяет время и другим занятиям. На чемпионате профессионального мастерства молодой человек выступал в компетенции "обработка текста". Сделав задание быстрее всех, он завоевал второе место.На задание отводилось два часа. Нужно было продемонстрировать умения и навыки в текстовом редакторе Word, а именно набрать текст, который был расположен на 4 страницах, а потом обработать его.Никита в следующем году собирается поступать в МГТУ имени Баумана. Ещё один призёр, а точнее - победитель чемпионата в компетенции "ремонт обуви" Антон Коробейников уже учится в техникуме. Сборка обуви - не только его увлечение, но и будущая профессия. Антон вовремя и качественнее всех выполнил свою работу, за что и удостоился первого места.Антон занимается обувным делом с самого детства - с третьего класса, и уроки по этой дисциплине ему всегда легко давались. Всё это благодаря преподавателю - Ольге Ковырзиной, которая, кстати, на чемпионате была экспертом, оценивающим конкурсные работы участников.Добавим, что каждый год ребята из нашей области занимают призовые места в самых разных компетенциях - это и резьба по дереву, сухое строительство и штукатурные работы, малярное дело, предпринимательство, промышленная робототехника и некоторые другие виды работ. Главное - быть лучшим в своём деле, трудиться, развиваться и никогда не опускать рук.