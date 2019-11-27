На объекте Марадыковский побывали представители СМИ и общественности

Журналисты федеральных и региональных СМИ побывали в поселке Мирном Оричевского района, на будущем производственно-техническом комплексе по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 1-го и 2-го классов опасности.В России ежегодно образуется примерно 400 тысяч тонн опасных отходов, а мощности для их переработки позволяют обезвредить только 1.5% из них. Недобросовестные предприниматели принимают отходы на захоронение, а потом просто сбрасывают их в овраги, леса, на берега рек, загрязняя окружающую среду. К продуктам первого класса опасности относятся трансформаторы и конденсаторы, термометры. Опасные отходы второго класса - это батарейки, пестициды, освинцованные кабели, аккумуляторы. В 2023 году в России начнут работу первые 4 производственно-технические комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 1 и 2 класса опасности, созданные на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия. Один из них планируют разместить в Кировской области.По словам специалистов, подобные объекты создаются, исходя из жестких требований безопасности. Технологии будут замкнуты в единый производственный цикл, отходы одних стадий будут служить сырьем для других.Добавим, что проведение официальных общественных обсуждений по строительству объектов в регионах планируется в 2020 году после разработки проектных решений. Также представителям общественности расскажут о возможных технических решениях и на предпроектной стадии.