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На объекте Марадыковский побывали представители СМИ и общественности

На объекте Марадыковский побывали представители СМИ и общественности

Сегодня, 18:02
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Михаил Конышев
На объекте Марадыковский побывали представители СМИ и общественности


Журналисты федеральных и региональных СМИ побывали в поселке Мирном Оричевского района, на будущем производственно-техническом комплексе по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 1-го и 2-го классов опасности.

В России ежегодно образуется примерно 400 тысяч тонн опасных отходов, а мощности для их переработки позволяют обезвредить только 1.5% из них. Недобросовестные предприниматели принимают отходы на захоронение, а потом просто сбрасывают их в овраги, леса, на берега рек, загрязняя окружающую среду. К продуктам первого класса опасности относятся трансформаторы и конденсаторы, термометры. Опасные отходы второго класса - это батарейки, пестициды, освинцованные кабели, аккумуляторы. В 2023 году в России начнут работу первые 4 производственно-технические комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 1 и 2 класса опасности, созданные на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия. Один из них планируют разместить в Кировской области.

НАТАЛЬЯ ХИЖНАЯ, ЭКСПЕРТ ПРОЕКТНОГО ОФИСА ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСАТОМ":
«Прежде всего необходимо понять какое количество отходов образуется в России и где они находятся. Для этого уже сейчас начинает формироваться государственная информационная система. По результатам первого этапа ГИС будет сформирована федеральная схема по обращению с отходами 1 и 2 класса опасности».

По словам специалистов, подобные объекты создаются, исходя из жестких требований безопасности. Технологии будут замкнуты в единый производственный цикл, отходы одних стадий будут служить сырьем для других.

КИРИЛЛ ШЕЛУЧЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОГО ОФИСА ФГУП "РОСРАО":
«Как выбирались технологии? Прежде всего по уровню их безопасности. Самое важное для нас - эффективность процесса и ресурсосбережение. Все, что есть ценного в отходах должно быть извлечено в хозяйственный оборот. Все, что можно переработать должно быть переработано с получением товарной продукции».

Добавим, что проведение официальных общественных обсуждений по строительству объектов в регионах планируется в 2020 году после разработки проектных решений. Также представителям общественности расскажут о возможных технических решениях и на предпроектной стадии.
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