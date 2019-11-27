Юные инспекторы движения провели мастер-класс по изготовлению свето-возвращающих элементов

В детском саду №8 юные инспекторы движения из 70-й школы провели мастер-класс по изготовлению свето-возвращающих элементов.Утро у дошкольников началось необычно. Их посетили сотрудники Госавтоинспекции вместе с более старшими ребятами. Юные инспекторы разыграли перед дошкольниками небольшое представление.Также ребята рассказывали и показывали, что из самых простых материалов можно сделать для себя световозвращающий элемент и прикрепить его к себе на одежду или на рюкзак.Иметь при себе подобный аксессуар особенно важно в зимний период времени.Юные инспекторы дорожного движения предложили ребятам самим смастерить световозвращающий брелок - необходимо было взять световозвращающую бумагу и приклеить её на картонную форму. В конце мероприятия ребята поучаствовали во флешмобе и сделали общее фото.