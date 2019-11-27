Юные инспекторы движения провели мастер-класс по изготовлению свето-возвращающих элементов

В детском саду №8 юные инспекторы движения из 70-й школы провели мастер-класс по изготовлению свето-возвращающих элементов.
- А вы, ребята, знаете ли, что за "светлячки" такие на одежде пешеходов у нас присутствуют?
- Да, да.
Утро у дошкольников началось необычно. Их посетили сотрудники Госавтоинспекции вместе с более старшими ребятами. Юные инспекторы разыграли перед дошкольниками небольшое представление.
ЕВА РАКИТИНА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №70:
«Сегодня я буду играть кошку. Мы объясняем дошкольникам, что такое световозвращающие элементы, и для чего они вообще нужны».
Также ребята рассказывали и показывали, что из самых простых материалов можно сделать для себя световозвращающий элемент и прикрепить его к себе на одежду или на рюкзак.
ЕЛЕНА ЗЫКИНА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Световозвращающие элементы делают видимым пешехода на проезжей части, расстояние 200-300 метров для водителей, в ходе мероприятия ребята самостоятельно изготавливают световозвращатели».
Иметь при себе подобный аксессуар особенно важно в зимний период времени.
ЕЛЕНА ЗЫКИНА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Сложные погодные условия складываются, увеличивается количество осадков на улице, и световой день становится короче. В связи с этим, пешеходы нередко попадают в дорожно-транспортные происшествия именно в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости».
Юные инспекторы дорожного движения предложили ребятам самим смастерить световозвращающий брелок - необходимо было взять световозвращающую бумагу и приклеить её на картонную форму. В конце мероприятия ребята поучаствовали во флешмобе и сделали общее фото.