В Кирове прошел рейд по объектам, находящимся в границах тепловых сетей

Детские площадки, автостоянки, мини-магазины. Эти объекты сейчас можно увидеть в разных частях города. Но их расположение вызывает беспокойство у муниципалитета. Они появляются на теплосетях, что может грозить серьезными последствиями для кировчан. В ситуации разбиралась наша съемочная группа.На Ломоносова 20 детская площадка. Она построена по программе "Комфортной городской среды". Вот только место жителями дома было выбрано неудачное. Она оказалась в охранной зоне кировских теплосетей. Подземные коммуникации в хорошем состоянии. Но это не гарантирует возникновения чрезвычайной ситуации.Рядом с городком находится автостоянка. Она уже возникла по инициативе самих жильцов. И ее появление тоже предмет беспокойства для коммунальщиков и городских властей.Усилить контроль за участками в близости теплосетей. Кировчане даже не догадываются, что они сегодня скрыты под различными объектами. Так, на проспекте Строителей на магистрали находятся магазины. И они попадают на общедомовую территорию, что противоречит закону.На Упита 10 детской площадке более 4 лет. Строилась за счет родителей. Небольшая по размерам вне зависимости от времени года она служит местом отдыха. Но то, что здесь может быть не безопасно известно людям. Хотя другого расположения для качелей им было сложно найти. Двор одна большая игровая зона. По соседству с теплопунктом.Инвентаризация объектов в границах тепловых сетей будет продолжена. На сегодня несанкционированных их в городе свыше 400.