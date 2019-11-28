В Кирове проходит Всероссийский форум, посвященный утилизации отходов производства

В Кирове в эти дни проходит Всероссийский форум, посвященный утилизации отходов производства. В город съехались ученые и общественники со всей страны, чтобы задать вопросы руководству Рос РАО - предприятию, которое будет заниматься ликвидацией объектов накопленного экологического вреда на объекте в Марадыково.
На объекте по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов "Марадыковский" планируется использовать уже существующую систему безопасности и экологического контроля, а также построенную ранее техническую инфраструктуру, которая идеально подходит для работы с ядовитыми и высокотоксичными веществами. Планируется применять наилучшие российские и зарубежные технологии ликвидации отходов.
ЕЛЕНА ТИХОМИРОВА, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ЭКОЛОГИИ САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:
«Должно быть понимание, что мы к этому долго шли, я имею в виду научное сообщество. Эти вопросы поднимались последние 10 лет о необходимости создания системы утилизации опасных отходов, как это делается по международному законодательству».
Сейчас уже есть представление о том, какие вещества и как именно будут уничтожаться в Марадыково. Среди методов утилизации - плазменная газификация. Это термический процесс, где ядовитые вещества ликвидируется при температуре выше 3000 градусов. Под воздействием плазмы, вещества расщепляются до состояния газообразных углеводородов. В отличие от низкотемпературного сжигания, при плазменной газификации не происходит образование диоксинов, которые могут наносить вред здоровью человека.
ТАМАРА АШИХМИНА, ПРОФЕССОР ВЯТГУ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЭКОЛОГИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас накоплено в Кировской области очень большое количество отходов. По региональных докладам 2007-2009 года 41 миллион тонна промышленных отходов у нас накоплено в Кировской области. Если только эти отходы утилизировать на предприятии, которое будет построено, а оно мощностью 50 000 тонн в год, то нам нужно 800 лет уничтожать свои собственные отходы».
Ядовитых промышленных отходов в не только в Кировской области, но и во всей стране накопилось очень много, и проблему необходимо решать, чтобы оставить потомкам чистую планету.