В Кирове проходит Всероссийский форум, посвященный утилизации отходов производства

В Кирове в эти дни проходит Всероссийский форум, посвященный утилизации отходов производства. В город съехались ученые и общественники со всей страны, чтобы задать вопросы руководству Рос РАО - предприятию, которое будет заниматься ликвидацией объектов накопленного экологического вреда на объекте в Марадыково.На объекте по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов "Марадыковский" планируется использовать уже существующую систему безопасности и экологического контроля, а также построенную ранее техническую инфраструктуру, которая идеально подходит для работы с ядовитыми и высокотоксичными веществами. Планируется применять наилучшие российские и зарубежные технологии ликвидации отходов.Сейчас уже есть представление о том, какие вещества и как именно будут уничтожаться в Марадыково. Среди методов утилизации - плазменная газификация. Это термический процесс, где ядовитые вещества ликвидируется при температуре выше 3000 градусов. Под воздействием плазмы, вещества расщепляются до состояния газообразных углеводородов. В отличие от низкотемпературного сжигания, при плазменной газификации не происходит образование диоксинов, которые могут наносить вред здоровью человека.Ядовитых промышленных отходов в не только в Кировской области, но и во всей стране накопилось очень много, и проблему необходимо решать, чтобы оставить потомкам чистую планету.