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В Кирове появилась первая единая зона охраняемого природного ландшафта

В Кирове появилась первая единая зона охраняемого природного ландшафта

Сегодня, 10:55
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Иван Швецов
В Кирове появилась первая единая зона охраняемого природного ландшафта


С точечной застройкой будут бороться с помощью установления единых зон охраняемого природного ландшафта. Первая такая зона установлена на улице Казанской, в квартале, который примыкает к Трифоновому монастырю.

Постановление Правительства Кировской области имеет силу закона, теперь рядом с Успенским Трифоновым монастырем возводить новые многоквартирные дома будет нельзя. Об ограничениях кировские краеведы и историки давно мечтали, жаль только что приняты они   поздно: рядом с изысканной архитектурой 16 века уже построены новые дома, которые никак не вписываются в исторический и культурный ландшафт.

ПАВЕЛ ШАКЛЕИН, СОТРУДНИК НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Было интересно окунуться в историю этого квартала. Улица Казанская - первая конфирмованная улица по планам Екатерины Великой в Вятке».

Речь идет о включении в зону охраняемого природного ландшафта дома Окулова, здания Начального училища, и двух домов купца Алцыбеева. Все они стоят один за другим недалеко от перекрестка улиц Горбачева и Казанской.

МИХАИЛ УС, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:
«Если говорить о всей Российской Федерации, то только 5% объектов культурного значения имеют утвержденные зоны охраны. Важно расширить этот список, чтобы предотвратить точечную застройку».

Включение нескольких объектов культурного значения в единую зону регулирования застройки дает шанс на то, что в Кирове не будет варварски застраиваться историческая города. В управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области планируют продолжить работу по спасению уникального облика старой Вятки через создание объединенных зон охраны.
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