В Кирове появилась первая единая зона охраняемого природного ландшафта

С точечной застройкой будут бороться с помощью установления единых зон охраняемого природного ландшафта. Первая такая зона установлена на улице Казанской, в квартале, который примыкает к Трифоновому монастырю.Постановление Правительства Кировской области имеет силу закона, теперь рядом с Успенским Трифоновым монастырем возводить новые многоквартирные дома будет нельзя. Об ограничениях кировские краеведы и историки давно мечтали, жаль только что приняты они поздно: рядом с изысканной архитектурой 16 века уже построены новые дома, которые никак не вписываются в исторический и культурный ландшафт.Речь идет о включении в зону охраняемого природного ландшафта дома Окулова, здания Начального училища, и двух домов купца Алцыбеева. Все они стоят один за другим недалеко от перекрестка улиц Горбачева и Казанской.Включение нескольких объектов культурного значения в единую зону регулирования застройки дает шанс на то, что в Кирове не будет варварски застраиваться историческая города. В управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области планируют продолжить работу по спасению уникального облика старой Вятки через создание объединенных зон охраны.