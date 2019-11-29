Полпред президента в ПФО Игорь Комаров вручил госнаграды двум кировчанам

В Нижнем Новгороде полпред президента в ПФО Игорь Комаров вручил государственные награды 21-му жителю Приволжского федерального округа. Среди награждаемых были и двое представителей Кировской области.
За многолетний педагогический труд и работу по воспитанию подрастающего поколения отмечен почетным званием «Заслуженный учитель Российской Федерации» преподаватель-организатор общеобразовательной школы в поселке Торфяной Оричевского района Александр Широков. Реализуя личностно-ориентированный подход в обучении, учитель ставит в центр образовательного процесса личность ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий её развития. Он учит детей жить во взаимопонимании с природой, людьми, умению вести себя в экстремальных ситуациях.
АЛЕКСАНДР ШИРОКОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ:
«За 25 лет все изменилось. Когда я пришел в школу компьютеров не было. Сейчас школьники знают больше, чем мы. Поэтому мы работаем с ними тесно. Они помогают мне я им. Здесь и стандарты меняются. Хотелось бы, чтобы они были постоянными. Приходится постоянно самосовершенствоваться. Учиться, учиться и еще раз учиться. Без этого дети нас не поймут».
За большой вклад в развитие культуры и искусства почетное звание «Заслуженный художник Российской Федерации» присвоено граверу, заслуженному ювелиру, члену Вятского регионального отделения «Союза художников России» Сергею Ивановичу Квашнину.
Помимо того, что Сергей Иванович профессиональный художник-гравер, за свою жизнь он освоил более 55 профессий. На протяжении всей жизни он создавал не только шедевры искусства, но и приспособления, которыми пользуются многие художники-граверы.
СЕРГЕЙ КВАШНИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУЖДОЖНИК РФ:
«Наша работа она очень тонкая, мелкая, но перед тем, как сделать конкретное изделие мне пришлось выстроить целый завод для того, чтобы выполнять свои идеи и разработки, которых у меня достаточно много. На сегодняшний день в художественном плане более 30.000 разработок».
Добавим, что на награждении в Нижнем Новгороде полпред президента в ПФО Игорь Комаров отметил, что награждение проходило накануне Дня Конституции, и подчеркнул, что чествование заслуженных людей Приволжского федерального округа стало одной из традиций этого праздника.