Полпред президента в ПФО Игорь Комаров вручил госнаграды двум кировчанам

В Нижнем Новгороде полпред президента в ПФО Игорь Комаров вручил государственные награды 21-му жителю Приволжского федерального округа. Среди награждаемых были и двое представителей Кировской области.За многолетний педагогический труд и работу по воспитанию подрастающего поколения отмечен почетным званием «Заслуженный учитель Российской Федерации» преподаватель-организатор общеобразовательной школы в поселке Торфяной Оричевского района Александр Широков. Реализуя личностно-ориентированный подход в обучении, учитель ставит в центр образовательного процесса личность ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий её развития. Он учит детей жить во взаимопонимании с природой, людьми, умению вести себя в экстремальных ситуациях.За большой вклад в развитие культуры и искусства почетное звание «Заслуженный художник Российской Федерации» присвоено граверу, заслуженному ювелиру, члену Вятского регионального отделения «Союза художников России» Сергею Ивановичу Квашнину.Помимо того, что Сергей Иванович профессиональный художник-гравер, за свою жизнь он освоил более 55 профессий. На протяжении всей жизни он создавал не только шедевры искусства, но и приспособления, которыми пользуются многие художники-граверы.Добавим, что на награждении в Нижнем Новгороде полпред президента в ПФО Игорь Комаров отметил, что награждение проходило накануне Дня Конституции, и подчеркнул, что чествование заслуженных людей Приволжского федерального округа стало одной из традиций этого праздника.