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Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей

Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей

Сегодня, 14:59
111
Александра Гуляева
Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей


ГТРК Вятка продолжает благотворительную акцию совместно с Русфондом. Помочь тяжело больному ребенку может каждый. Почти 340 тысяч рублей требуется на операцию десятимесячной Марусе Сухановой из Вятскогополянского района. У девочки диагностирован порок сердца.

При рождении нарушений здоровья у девочки не обнаружили. Два месяца назад у ребенка поднялась температура, тогда мама вызвала скорую, Машу отвезли в больницу. Врачи обнаружили грубые шумы в сердце и отправили девочку на обследование, после которого поставили диагноз "врожденный порок сердца".

ЕЛЕНА СУХАНОВА, МАМА МАШИ:
«Ну люди могут там в 20лет умереть от сердечной недостаточности. Нагрузка на сердце в два раза больше, чем полагается. Соответственно, сопутствующие изменения. У Нее уже есть увеличения желудочка, еще что-то».



АЙДАР ХАМИДУЛЛИН, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДРКБ (КАЗАНЬ):
«У Маши врождённый порок сердца - открытый артериальный проток. В ближайшее время необходимо провести эндоваскулярную операцию по закрытию протока. Девочка активно растет. При отсутствии лечения возникает риск развития осложнений - сердечной и легочной недостаточности. Мы закроем дефект щадящим методом, эндоваскулярно, при помощи окклюдера. Маша будет здорова».

Стоимость операции 338 500 рублей. Читатели газеты "Коммерсант" и сайта русфонд.ру соберут 151 500 рублей. Донор внесет 150 000 рублей. Не хватает 37 000 рублей. Чтобы помочь Марусе, отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "ДЕТИ". Стоимость одного сообщения - 75 рублей. А владельцы смартфонов могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи - на сайт Русфонда.
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