Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей

ГТРК Вятка продолжает благотворительную акцию совместно с Русфондом. Помочь тяжело больному ребенку может каждый. Почти 340 тысяч рублей требуется на операцию десятимесячной Марусе Сухановой из Вятскогополянского района. У девочки диагностирован порок сердца.При рождении нарушений здоровья у девочки не обнаружили. Два месяца назад у ребенка поднялась температура, тогда мама вызвала скорую, Машу отвезли в больницу. Врачи обнаружили грубые шумы в сердце и отправили девочку на обследование, после которого поставили диагноз "врожденный порок сердца".Стоимость операции 338 500 рублей. Читатели газеты "Коммерсант" и сайта русфонд.ру соберут 151 500 рублей. Донор внесет 150 000 рублей. Не хватает 37 000 рублей. Чтобы помочь Марусе, отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "ДЕТИ". Стоимость одного сообщения - 75 рублей. А владельцы смартфонов могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи - на сайт Русфонда.