Жители нескольких деревень вынуждены ездить в Киров по непроезжей дороге

Подвеску автомобиля приходится часто ремонтировать. Жители деревень Татары, Кузнецы и Лубягино вынуждены ездить в Киров по ужасной дороге.Эту дорогу, ведущую к деревням Татары, Кузнецы или Лубягино закатали в асфальт еще в конце восьмидесятых. С тех пор дорожную технику здесь видели только однажды - в начале двухтысячных. 15 лет назад отремонтировали участок протяженностью менее километра - это примерно одна пятая часть пути. Впрочем, сегодня даже этот отрезок состоит из сплошных ям. Здесь трудно ездить даже зимой.Самые проблемные участки дороги находятся в деревне Татары и в небольшом Лесу. Чтобы проехать их безопасно, необходимо значительно сбросить скорость.Дорогу нужно ремонтировать. Однако здесь не так все просто. Часть пути находится на территории Кирова, другая на территории Кирово-Чепецкого района. Жители долго выясняли, что и к кому относится. Вячеслав Царюк рассказал о проблеме в прямом эфире ГТРК Вятка, во время прямой линии с губернатором Кировской области.Отметим, жители ведут переписку с властями уже около десяти лет, требуя отремонтировать дорогу. Что от представителей Кирова, что от сотрудников администрации Кирово-Чепецкого района, они доселе получали один ответ. Денег нет, финансирование не заложено. Жители надеются, что власти сдержат свои обещания и проведут ремонт в 20-м или 21-м году.