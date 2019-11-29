Жители нескольких деревень вынуждены ездить в Киров по непроезжей дороге

Подвеску автомобиля приходится часто ремонтировать. Жители деревень Татары, Кузнецы и Лубягино вынуждены ездить в Киров по ужасной дороге.
Эту дорогу, ведущую к деревням Татары, Кузнецы или Лубягино закатали в асфальт еще в конце восьмидесятых. С тех пор дорожную технику здесь видели только однажды - в начале двухтысячных. 15 лет назад отремонтировали участок протяженностью менее километра - это примерно одна пятая часть пути. Впрочем, сегодня даже этот отрезок состоит из сплошных ям. Здесь трудно ездить даже зимой.
АНАТОЛИЙ КАРЕЛИН:
«Скорая помощь разворачивается. 12 километров крюк делают, через советский тракт, чтобы попасть в Лубягино. А это здоровье людей».
ВИТАЛИЙ РЯКИН:
«Машины мы бьем, ломаем, ремонтируем, никакого интереса нет, ездить уже не охота по этой дороге. Приходится разными путями, объездными, где угодно попадать на работу. Тем более переезд еще мешает».
Самые проблемные участки дороги находятся в деревне Татары и в небольшом Лесу. Чтобы проехать их безопасно, необходимо значительно сбросить скорость.
ВЯЧЕСЛАВ ЦАРЮК:
«Этот участок дороги находится в лесу. Он наиболее проблематичный. Здесь сошел асфальт. Приходится замедляться практически до скорости шага. Иначе можно машину "убить"».
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Самая плохая дорога здесь, под эстакадой. Мало того, что ямы просто огромные, так еще и арматура торчит. А все потому, что у моста нет нормального водоотведения. Вся вода стекает прямо сюда. Поэтому и образуются большие ямы, а в теплое время года лужи стоят по колено».
Дорогу нужно ремонтировать. Однако здесь не так все просто. Часть пути находится на территории Кирова, другая на территории Кирово-Чепецкого района. Жители долго выясняли, что и к кому относится. Вячеслав Царюк рассказал о проблеме в прямом эфире ГТРК Вятка, во время прямой линии с губернатором Кировской области.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вопрос поднят правильно, тогда мы при формировании работ на 20-21 годы мы ваши пожелания учтем».
Отметим, жители ведут переписку с властями уже около десяти лет, требуя отремонтировать дорогу. Что от представителей Кирова, что от сотрудников администрации Кирово-Чепецкого района, они доселе получали один ответ. Денег нет, финансирование не заложено. Жители надеются, что власти сдержат свои обещания и проведут ремонт в 20-м или 21-м году.
- Сделайте нам пожалуйста дорогу!