Владимир Бакин принял участие в работе Ассоциации законодателей ПФО

С 4 по 6 декабря в Саратове проходило 58 заседание Ассоциации законодательных органов власти Приволжского федерального округа. В работе принял участие и председатель Законодательного Собрания Кировской области - Владимир Бакин.
Сначала все гости Ассоциации, включая делегацию из Кирова, совершили экскурсию по Саратову. Представителям органов законодательной власти были показаны достижения в области городского благоустройства, укладки тротуарной плитки, строительства новых современных микрорайонов. А проблемы, как выяснилось, везде одни и те же.
ВЛАДИМИР БАКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот сейчас приехали в микрорайон, который качественно отличается по застройке, по качеству жизни от остальных районов города. Но проблемы, в комплексе, сохраняются. Есть проблемы с транспортом, с детскими садами, со школами. И мы эти проблемы сегодня на пленарном заседании будем обсуждать».
В пленарном заседании приняли полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, Первый вопрос пленарного заседания был посвящен решению проблем обманутых дольщиков. Кировской области было чем поделиться с коллегами в этом вопросе. В нашем регионе проблемными признаны восемь объектов, в реестр обманутых дольщиков включено 188 граждан. Проблемы граждан, вошедших в текущую редакцию реестра, планируется решить к 1 января 2021 года
ВЛАДИМИР БАКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодняшнее пленарное заседание затронуло проблемы, которые поднимает федеральные центр - это и благоустройство, и обманутые дольщики. Понятно, что нужно обмениваться методами работы. В разных областях она количественно выражена по-разному, и подходы могут быть разные. Собрание ассоциации раз в квартал по разным темам считаю очень полезным и буду, пока я буду председателем, участвовать в этих собраниях».
Формат работы Ассоциации позволяет сообща обсудить многие вопросы, сравнить разные подходы к решению одинаковых задач, обсуждая их на примерах разных регионов, выработать совместные решения, которые будут обсуждаться на более высоком уровне - в Государственной Думе или в Совете Федерации.