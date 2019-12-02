Владимир Бакин принял участие в работе Ассоциации законодателей ПФО

С 4 по 6 декабря в Саратове проходило 58 заседание Ассоциации законодательных органов власти Приволжского федерального округа. В работе принял участие и председатель Законодательного Собрания Кировской области - Владимир Бакин.Сначала все гости Ассоциации, включая делегацию из Кирова, совершили экскурсию по Саратову. Представителям органов законодательной власти были показаны достижения в области городского благоустройства, укладки тротуарной плитки, строительства новых современных микрорайонов. А проблемы, как выяснилось, везде одни и те же.В пленарном заседании приняли полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, Первый вопрос пленарного заседания был посвящен решению проблем обманутых дольщиков. Кировской области было чем поделиться с коллегами в этом вопросе. В нашем регионе проблемными признаны восемь объектов, в реестр обманутых дольщиков включено 188 граждан. Проблемы граждан, вошедших в текущую редакцию реестра, планируется решить к 1 января 2021 годаФормат работы Ассоциации позволяет сообща обсудить многие вопросы, сравнить разные подходы к решению одинаковых задач, обсуждая их на примерах разных регионов, выработать совместные решения, которые будут обсуждаться на более высоком уровне - в Государственной Думе или в Совете Федерации.