Прямой эфир
06 дек 11:02 В Кирове ужесточают штрафы за нарушение времени тишины 06 дек 11:05 Губернатор Игорь Васильев посетил с рабочим визитом Яранский район 06 дек 10:56 В филармонии прошел торжественный вечер, посвященный Дню Кировской области 05 дек 18:02 В Кирове стартовала тарифная компания 2020 года 06 дек 15:09 В Кирове прошёл финал конкурса "Вятская снегурочка - 2019" 07 дек 08:30 Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей 06 дек 17:46 Жители нескольких деревень вынуждены ездить в Киров по непроезжей дороге 06 дек 18:06 Кировские самбисты завоевали призовые места на всероссийском турнире в Нижнем Новгороде 05 дек 12:03 Полпред президента в ПФО Игорь Комаров вручил госнаграды двум кировчанам 05 дек 15:24 Во Дворце Молодежи города Кирова прошел КВН на противопожарную тематику
1°C
$
63,58
70,39
10 декабря 20:17
10 дек 17:58 Юные биатлонисты начали сезон с областных соревнований "Снежный снайпер" в "Перекопе" 10 дек 17:55 Кировские спортсмены удачно выступили на турнире по греко-римской борьбе в Перми 10 дек 17:51 В Кирове открылась выставка, посвященная памяти Заслуженного художника России Инны Широковой 10 дек 17:42 В Ленинском районе города Кирова прошла экологическая акция по сбору вторсырья 10 дек 15:10 Молодежная команда "Олимпии" вновь почувствовала вкус побед 10 дек 14:56 В библиотеке имени Грина состоялась традиционная ярмарка вятских ремесел 10 дек 12:18 Кировские народники вернулись с наградами 10 дек 12:14 В Кирове проходят Лихановские чтения 10 дек 12:08 В Нововятске открылся новый детский сад 10 дек 11:03 В Кирове прошла Всероссийская акция ЁГЭ
Кировчане отметили День героев Отечества

Кировчане отметили День героев Отечества

Сегодня, 10:58
225
Иван Швецов
Кировчане отметили День героев Отечества


В Кирове основные торжества, посвященные Дню Героев Отечества, прошли на торжественном вечере с участием ветеранов и тружеников тыла.

У этого праздника по-настоящему славная история. Еще в XVIII веке Екатерина Великая учредила орден Святого Георгия Победоносца. До 1917 года в Российской Империи 9 декабря чествовали георгиевских кавалеров – воинов, которые проявили в бою особую отвагу и доблесть. И вот в 2007 президент России возродил традицию. Сегодня праздник объединяет Героев России, Советского Союза, кавалеров Ордена святого Георгия и Ордена славы.   Сегодня для того, чтобы поздравить ветеранов пришло много молодёжи.

ВАСИЛИЙ ГАЛАК, ВЕТЕРАН ВДВ:
«Будущее в наших детях, которые должны знать историю, должны знать о России, должны знать все о своей родине. Мы бываем и в школах, и в кадетском корпусе, рассказываем о наших великих предках и ныне живущих современниках, потому что молодежь должна помнить о героях».

Вечером на концерте в ДК Космос прошёл праздничный концерт, где собралось немало ветеранов военных, которые самоотверженно служили или по сей день служат на благо Родине.  Поздравить их с праздником пришел и глава региона.
 
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Десятки кировчан были удостоены высоких воинских наград, некоторые получили их посмертно.  Настоящими героями называем мы героев Великой отечественной войны. Подвиг наших отцов и дедов навсегда останется для нас примером подлинного патриотизма. Каждое время рождает своих героев».

Кстати, преемником георгиевского креста в советской армии считался Орден Славы, его вручали рядовым и сержантам за личную доблесть. По словам экспертов, статуты обеих наград были очень похожи, совпадал и цвет ленты на колодке. Та самая георгиевская ленточка, которая в наши дни стала символом великой Победы над фашизмом.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама