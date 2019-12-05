Кировчане отметили День героев Отечества

В Кирове основные торжества, посвященные Дню Героев Отечества, прошли на торжественном вечере с участием ветеранов и тружеников тыла.У этого праздника по-настоящему славная история. Еще в XVIII веке Екатерина Великая учредила орден Святого Георгия Победоносца. До 1917 года в Российской Империи 9 декабря чествовали георгиевских кавалеров – воинов, которые проявили в бою особую отвагу и доблесть. И вот в 2007 президент России возродил традицию. Сегодня праздник объединяет Героев России, Советского Союза, кавалеров Ордена святого Георгия и Ордена славы. Сегодня для того, чтобы поздравить ветеранов пришло много молодёжи.Вечером на концерте в ДК Космос прошёл праздничный концерт, где собралось немало ветеранов военных, которые самоотверженно служили или по сей день служат на благо Родине. Поздравить их с праздником пришел и глава региона.Кстати, преемником георгиевского креста в советской армии считался Орден Славы, его вручали рядовым и сержантам за личную доблесть. По словам экспертов, статуты обеих наград были очень похожи, совпадал и цвет ленты на колодке. Та самая георгиевская ленточка, которая в наши дни стала символом великой Победы над фашизмом.