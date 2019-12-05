Жители Вятских Полян могут остаться без общественного транспорта

В регионе планируют создать единую транспортную компанию, чтобы выйти из кризиса. Но пока никаких конкретных предложений нет. А между тем, жители Вятских Полян в следующем году могут остаться без общественного транспорта. Убыточность автоперевозок вынуждает предприятия уйти на другие направления или вовсе прекратить деятельность.Автоколонна, обслуживающая 80% городских маршрутов и 15 пригородных, выживала без дотаций только за счет того, что каждый год распродавала свои непрофильные активы. Больше продавать нечего. Долгов только по налогам - больше миллиона. Предприятие на грани ликвидации и без поддержки не выживет. И значит, Вятские Поляны в следующем году рискуют остаться вообще без общественного транспорта, а жителям придется передвигаться пешком или ездить на такси.Средства на автоперевозки в бюджет города не закладываются с 2016 года. В итоге страдают жители, когда из-за экономии меняются графики движения и маршруты, а то и вовсе исключаются участки с минимальной посадкой пассажиров. Проблема эта назрела давно, и не только в Вятских Полянах. Жители области не могут добраться как до Кирова, так и внутри районов. Большой износ автопарка, убыточность многих направлений приводит к прекращению работы автобусов. Но только в этом году предметно заговорили о создании единой региональной транспортной компании.Региональным Минтрансом уже проведены переговоры с двумя банками, которые выразили готовность вступить в программу лизинга и провести необходимое оснащение автопарка в случае появления единой транспортной компании. Какой она будет - слияние существующих предприятий либо реорганизация, пока не может сказать никто.Сейчас неизвестно даже, сколько времени понадобится для создания единого регионального транспортного предприятия. И как будет решаться проблема перевозок в тех же Вятских Полянах, тоже непонятно.