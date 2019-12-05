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Жители Вятских Полян могут остаться без общественного транспорта

Жители Вятских Полян могут остаться без общественного транспорта

Вчера, 11:12
246
Валентина Палкина
Жители Вятских Полян могут остаться без общественного транспорта


В регионе планируют создать единую транспортную компанию, чтобы выйти из кризиса. Но пока никаких конкретных предложений нет. А между тем, жители Вятских Полян в следующем году могут остаться без общественного транспорта. Убыточность автоперевозок вынуждает предприятия уйти на другие направления или вовсе прекратить деятельность.

Автоколонна, обслуживающая 80% городских маршрутов и 15 пригородных, выживала без дотаций только за счет того, что каждый год распродавала свои непрофильные активы. Больше продавать нечего. Долгов только по налогам - больше миллиона.  Предприятие на грани ликвидации и без поддержки не выживет. И значит, Вятские Поляны в следующем году рискуют остаться вообще без общественного транспорта, а жителям придется передвигаться пешком или ездить на такси.

ШАКИРЗЯН НИГАМАДЗЯНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "ВЯТСКО-ПОЛЯНСКАЯ АВТОКОЛОННА 1322":
«Глобально проблему может решить либо субсидирование убытков по муниципальным перевозкам на постоянной основе, либо адекватная стоимость контракта по городским маршрутам, а не 100 рублей».

Средства на автоперевозки в бюджет города не закладываются с 2016 года. В итоге страдают жители, когда из-за экономии меняются графики движения и маршруты, а то и вовсе исключаются участки с минимальной посадкой пассажиров. Проблема эта назрела давно, и не только в Вятских Полянах. Жители области не могут добраться как до Кирова, так и внутри районов. Большой износ автопарка, убыточность многих направлений приводит к прекращению работы автобусов. Но только в этом году предметно заговорили о создании единой региональной транспортной компании.

ВЕНЕРА ВЫЛЕГЖАНИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Прорабатываются  в рамках своих полномочий варианты создания транспортного предприятия, изучаются финансовые показатели предприятий, на базе которых возможно создание данного транспортного предприятия, а также потребность в транспортных средствах, в том числе, по механизму лизинга».

Региональным Минтрансом уже проведены переговоры с двумя банками, которые выразили готовность вступить в программу лизинга и провести необходимое оснащение автопарка в случае появления единой транспортной компании. Какой она будет - слияние существующих предприятий либо реорганизация, пока не может сказать никто.

ДЕНИС ПЫРЛОГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО "КИРОВПАССАЖИРАВТОТРАНС":
«Здесь нужно какой-то компромисс найти, и как раз в рамках единого перевозчика будут как доходные, рентабельные маршруты, так и нерентабельные, то есть, за счет части доходных маршрутов можно будет существовать на малорентабельных или вообще нерентабельных маршрутах».

Сейчас неизвестно даже, сколько времени понадобится для создания единого регионального транспортного предприятия. И как будет решаться проблема перевозок в тех же Вятских Полянах, тоже непонятно.
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