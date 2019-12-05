Помощь детскому дому, ежегодный автопробег 9 мая, восстановление могилы героя великой отечественной войны и многие другие проекты. На отчетном пленарном заседании Молодежный парламент отчитался о своей работе за 2019 год.Первым вопросом на повестке дня стал отчет о работе Молодежного парламента Кировской области за 2019 год. О мероприятиях, которые были проведены в текущем году рассказал председатель парламента Ярослав Шулаков. Свое выступление он начал с отчета о реализации социального проекта «Доброе сердце», который проводится уже не первый год, речь шла о взаимодействии со Слободским детским домом.В начале года, чтобы выработать новые подходы к реализации молодежной политики в регионе и патриотическому воспитанию подрастающего поколения Молодежным парламентом было предложено объединить усилия с общественной палатой, министерством спорта и молодежной политики, уполномоченным по защите прав детей. Совместно была создана рабочая группа и было предложено 16 молодежных мероприятий.В заседании принял участие и старший коллега - депутат законодательного собрания Юрий Балыбердин, он отметил, что в работе Молодежного парламента произошел большой, качественный скачек в положительную сторону.Что касается планов Молодежного парламента Кировской области на 2020 год, запланирована реализация пятидесяти молодежных социальных проектов в самых разных сферах.