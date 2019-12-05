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12 регионов РФ 31 декабря объявили выходным днем.

12 регионов РФ 31 декабря объявили выходным днем.

Сегодня, 11:18
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12 регионов РФ 31 декабря объявили выходным днем.

В 2019 году 31 декабря выпадает на вторник и является рабочим днем.

В ряде регионов по многочисленным просьбам местных жителей губернаторы приняли решение объявить последний день года нерабочим.

В Кировской области Игорь Васильев сообщил об этом 2 декабря в эфире ГТРК Вятка в ходе ежегодной Прямой линии с жителями региона. 31 декабря будет нерабочим для госслужащих и подведомственных учреждений. 28 декабря станет для многих кировчан рабочей субботой.

Вслед за Кировской область последний день года объявили выходным в Курганской, Ленинградской, Орловской, Самарской, Свердловской, Томской и Псковской областях.

Также 31 декабря будет нерабочим днем в республике Крым, Ставропольском крае и Карачаево-Черкеской республике.

Губернатор Новосибирской области одобрил идею сделать 31 декабря выходным для предприятий, однако правительство региона в этот день будет работать.
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