12 декабря кировчане вместе со всей страной отпраздновали День Конституции России. Она была принята на всенародном референдуме в 1993 году. Тогда же 12-е декабря объявили государственным праздником. Историю главного документа страны изучила Юлия Шалаева.Это издание настоящий раритет - оно хранится в отделе редких книг библиотеки Герцена. Первая советская конституция была издана в 1918 году. Она разошлась миллионными тиражами, однако, подобных, цветных экземпляров было немного. Впрочем, вскоре главный документ страны много раз видоизменялся. Вот, например, так называемая Сталинская конституция 36-го года, к ней даже было издано специальное, наглядное пособие. После нее было еще несколько конституций СССР с новыми статьями и подзаконными актами. Один из важных моментов - конец семидесятых. В СССР принимают «Конституцию развитого социализма». Праздник переносят на 7 октября. Кировчане на это событие реагируют одними из первых.Впрочем, праздник, который мы празднуем сегодня, 12 декабря связан с совсем другим историческим событием. Как всем известно, наша сегодняшняя конституция создана уже не в СССР, а родом из 90-х.По библиотечным фондам можно наглядно проследить всю историю конституционного права в России. Сегодня эти издания вовсе не пылятся на полке - они востребованы у читателей - и не только у студентов юрфака, но и простых кировчан.Насколько хорошо кировчане знают конституцию России мы спросили у них самих.Отмечать день Российской конституции не обязательно широко - можно просто почитать об её истории и освежить в памяти свои конституционные права.