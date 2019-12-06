12 декабря кировчане вместе со всей страной отпраздновали День Конституции России. Она была принята на всенародном референдуме в 1993 году. Тогда же 12-е декабря объявили государственным праздником. Историю главного документа страны изучила Юлия Шалаева.
- У меня в руках первое издание первой Российской конституции - конституция Российской социалистической федеративной советской республики 1918 года.
Это издание настоящий раритет - оно хранится в отделе редких книг библиотеки Герцена. Первая советская конституция была издана в 1918 году. Она разошлась миллионными тиражами, однако, подобных, цветных экземпляров было немного. Впрочем, вскоре главный документ страны много раз видоизменялся. Вот, например, так называемая Сталинская конституция 36-го года, к ней даже было издано специальное, наглядное пособие. После нее было еще несколько конституций СССР с новыми статьями и подзаконными актами. Один из важных моментов - конец семидесятых. В СССР принимают «Конституцию развитого социализма». Праздник переносят на 7 октября. Кировчане на это событие реагируют одними из первых.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В 1977 году главная площадь областного центра стала называться площадью конституции. Об этом жителям сообщили на митинге. Кстати, в середине октября 77 года здесь царила настоящая зима - было очень снежно и площадь даже пришлось очищать от сугробов».
Впрочем, праздник, который мы празднуем сегодня, 12 декабря связан с совсем другим историческим событием. Как всем известно, наша сегодняшняя конституция создана уже не в СССР, а родом из 90-х.
ТАТЬЯНА ПАК, ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕКТОРОМ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА:
«С распадом Советского Союза - Беловежская пуща, 92-й год, мы впервые опять вернулись к России как к самостоятельному государству. У нас появилась своя конституция - конституция 93-го. Принята она была 12 декабря, соответственно и праздник у нас приходится на это число».
По библиотечным фондам можно наглядно проследить всю историю конституционного права в России. Сегодня эти издания вовсе не пылятся на полке - они востребованы у читателей - и не только у студентов юрфака, но и простых кировчан.
ТАТЬЯНА ПАК, ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕКТОРОМ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА:
«36-го года не так давно запрашивал читатель. Его интересовало какие формы собственности существовали и как они поддерживались законодательными актами».
Насколько хорошо кировчане знают конституцию России мы спросили у них самих.
Отмечать день Российской конституции не обязательно широко - можно просто почитать об её истории и освежить в памяти свои конституционные права.