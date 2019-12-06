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Игорь Васильев вручил юным кировчанам паспорта граждан России

Игорь Васильев вручил юным кировчанам паспорта граждан России

Сегодня, 11:00
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Игорь Васильев вручил юным кировчанам паспорта граждан России


В День Конституции по традиции по всей стране состоялись торжественные церемонии вручения паспортов школьникам, достигшим 14-ти лет. В Кирове трое восьмиклассников получили свой первый главный документ в областном Правительстве.

Паспорта вручил губернатор и секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Васильев. Документы из рук главы региона получили ученица школы №58 Анастасия Ситникова и ученики школы №7 посёлка Дороничи Эдуард Шерстяников и Алёна Подвиженко. Все трое школьников – участники и призёры различных конкурсов и олимпиад. Помимо паспортов Игорь Васильев подарил каждому экземпляр Конституции России.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Конечно, не могу ни сказать, что молодое поколение - это будущее нашего региона, страны. Для меня, как руководителя региона, секретаря партии "Единая Россия", самая важная задача - создать достойные условия для развития нашей молодежи».
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