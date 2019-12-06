Игорь Васильев вручил юным кировчанам паспорта граждан России

В День Конституции по традиции по всей стране состоялись торжественные церемонии вручения паспортов школьникам, достигшим 14-ти лет. В Кирове трое восьмиклассников получили свой первый главный документ в областном Правительстве.Паспорта вручил губернатор и секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Васильев. Документы из рук главы региона получили ученица школы №58 Анастасия Ситникова и ученики школы №7 посёлка Дороничи Эдуард Шерстяников и Алёна Подвиженко. Все трое школьников – участники и призёры различных конкурсов и олимпиад. Помимо паспортов Игорь Васильев подарил каждому экземпляр Конституции России.