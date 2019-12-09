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В Кирове прошёл слёт регионального отделения "Юнармии"

В Кирове прошёл слёт регионального отделения "Юнармии"

Сегодня, 12:17
72
Артем Макаров
В Кирове прошёл слёт регионального отделения


Более 400-сот детей со всей области приняли участие в слете регионального отделения юнармии. Пока руководители организации решали проблемы за круглым столом, школьники участвовали в непростых испытаниях.

Еще утром эти ребята друг друга не знали. Все что их объединяло - это членство в юнармии. Организаторы сформировали команды из жителей разных районов области, для того чтобы активисты, участвуя в конкурсе познакомились, поделились опытом и наладили новые связи.

ДАРЬЯ МАЛЬЦЕВА, АКТИВИСТ ЮНАРМИИ:
«Мы сейчас проходим станции, которые посвящены объединению команд. Мы подружились сразу же, знаем уже друг друга по именам. Прошли станцию доверия. Доверие появилось друг к другу».

Слет юнармии - это масштабное событие. Участники съехались со всей области. Рассказать о себе и познакомится со сверстниками приехали более четырехсот ребят.

МАКСИМ БАКЕЕВ, АКТИВИСТ ЮНАРМИИ:
«Мы ехали сюда, и я просто очень сильно волновался. Мне было страшно, очень много незнакомых людей, мне может стать плохо. На самом деле, здесь столько приятных людей, с которыми можно повеселиться, поразговаривать».

Участникам слета предлагается пройти более сорока станций. Здесь есть задания на доверие, на физическую подготовку, а также перетягивание каната, и даже бои на мечах.

- Это обычный тренировочный меч. Там внутри палка, обитая поролоном.

За прохождение станции участники получают наклейки и значки. По окончанию слета будут подведены итоги.

АЛЕКСАНДР ДОЛМАТОВ, СЕКРЕТАРЬ ШТАБА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ "ЮНАРМИИ":
«Безусловно, будут подведены итоги этой развлекательной программы, лучшие команды - сборные, будут награждены. Закончится все это ярким шоу, фаер-шоу здесь на площадке дворца мемориал».

Пока дети знакомились, их вожатые и руководители юнармии обсуждали проблемы движения. Одна из них заключается в том, что не во всех школах области есть отряды. Теперь их планируется создавать не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования.
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