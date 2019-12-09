В Кирове прошёл слёт регионального отделения "Юнармии"

Более 400-сот детей со всей области приняли участие в слете регионального отделения юнармии. Пока руководители организации решали проблемы за круглым столом, школьники участвовали в непростых испытаниях.Еще утром эти ребята друг друга не знали. Все что их объединяло - это членство в юнармии. Организаторы сформировали команды из жителей разных районов области, для того чтобы активисты, участвуя в конкурсе познакомились, поделились опытом и наладили новые связи.Слет юнармии - это масштабное событие. Участники съехались со всей области. Рассказать о себе и познакомится со сверстниками приехали более четырехсот ребят.Участникам слета предлагается пройти более сорока станций. Здесь есть задания на доверие, на физическую подготовку, а также перетягивание каната, и даже бои на мечах.За прохождение станции участники получают наклейки и значки. По окончанию слета будут подведены итоги.Пока дети знакомились, их вожатые и руководители юнармии обсуждали проблемы движения. Одна из них заключается в том, что не во всех школах области есть отряды. Теперь их планируется создавать не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования.