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В музее воинской славы открылась выставка к 40-летию ввода советских войск в Афганистан

В музее воинской славы открылась выставка к 40-летию ввода советских войск в Афганистан

Сегодня, 12:24
53
Александра Гуляева
В музее воинской славы открылась выставка к 40-летию ввода советских войск в Афганистан


"Время выбрало нас!" - так называется выставка, которая открылась в музее воинской славы. Она посвящена 40-летию ввода советских войск в Афганистан.

- Документы, карта командующего. Вот здесь у нас есть  ноутбук. Один из первых ноутбуков, в такой вот интересной мышкой и клавиатурой.

Эти личные вещи генерал-полковника Юрия Тухаринова, уроженца Вятки,- настоящая находка для экспозиции.   Юрий Тухаринов командовал 40ой общевойсковой армией, которая была сформирована под его руководством. 27 декабря начали ввод войск в Афганистан, что и стало началом Афганской войны. О событиях тех времен на открытии выставки вспоминают сами участники войны.

АЛЕКСАНДР ДУЛОВ, ПОДПОЛКОВНИК ЗАПАСА ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК:
«Я служил высоко в горах, спустился на выходной к своей семье и буквально на следующий день прибежал солдат посыльной, как сейчас помню - белый ремень на нем, красная повязка на рукаве и меня срочно вызвали в пограничный отряд».



ВАЛЕРИЙ ЗАЛИЛОВ, СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК:
«Чаще всего мне вспоминается первый день, когда мы входили туда, в Афганистан, когда мы перешли реку Амурдарью, тогда еще не было ни таможни, ничего, распределили командиры полков нас по машинам. С 25го по 26е число мы все добирались до Кабула, колонна была из 30 машин, два раза попадали под обстрел. Но мы тогда еще и не знали, что попадем».

Воспоминания о войне - в материалах о военнослужащих пограничных войск, которые первыми ступили на землю Афганистана. Это личные вещи, фотографии, письма и документы. Что-то хранилось в архивах музея, а что-то нашли, когда готовились к выставке.

ВЛАДИМИР ОГОРОДНИКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ МУЗЕЕМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ:
«Мы практикуем так, что, когда готовим какую-то выставку, у нас много друзей, много партнеров, мы об этом заявляем на наших страницах в социальных сетях, мы благодарны тем, кто отзывается на наши проекты».

Первыми выставку посещают кадеты из школы номер 18. О событиях войны в Афганистане они узнают лично от участников. Подобные встречи с ветеранами здесь будут проводиться и дальше.
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