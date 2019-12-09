В музее воинской славы открылась выставка к 40-летию ввода советских войск в Афганистан

"Время выбрало нас!" - так называется выставка, которая открылась в музее воинской славы. Она посвящена 40-летию ввода советских войск в Афганистан.Эти личные вещи генерал-полковника Юрия Тухаринова, уроженца Вятки,- настоящая находка для экспозиции. Юрий Тухаринов командовал 40ой общевойсковой армией, которая была сформирована под его руководством. 27 декабря начали ввод войск в Афганистан, что и стало началом Афганской войны. О событиях тех времен на открытии выставки вспоминают сами участники войны.Воспоминания о войне - в материалах о военнослужащих пограничных войск, которые первыми ступили на землю Афганистана. Это личные вещи, фотографии, письма и документы. Что-то хранилось в архивах музея, а что-то нашли, когда готовились к выставке.Первыми выставку посещают кадеты из школы номер 18. О событиях войны в Афганистане они узнают лично от участников. Подобные встречи с ветеранами здесь будут проводиться и дальше.