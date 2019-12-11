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Жители Кировской области боятся потерять служебное жильё из-за банкротства КРИКа

Жители Кировской области боятся потерять служебное жильё из-за банкротства КРИКа

Сегодня, 12:13
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Валентина Палкина
Жители Кировской области боятся потерять служебное жильё из-за банкротства КРИКа


Врачи, учителя и работники культуры в нескольких районах области рискуют остаться без крыши над головой. Полученное ими служебное жилье выставлено на торги в связи с банкротством Кировской региональной ипотечной корпорации. Причем, разъяснить ситуацию участникам областной программы никто не торопится.

Анна Касьянова, балетмейстер Советского районного дома народного творчества, вместе с маленьким сыном заехала в эту квартиру в 2017-м году. Отопление в доме печное, пришлось утепляться, дополнительно ставить электрокотел. Были полностью заменены полы, куплена новая мебель. Известие о возможном выселении стало полной неожиданностью.

АННА КАСЬЯНОВА, УЧАСТНИЦА ПРОГРАММЫ "СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ":
«Куда ехать, я не представляю, снимать жилье, потому что покупать возможности нет, набраны кредиты, платить надо, мы в полном отчаянии сейчас».

Не знают, чего ждать дальше, и остальные жители дома. Региональная программа "Служебное жилье" предполагала получение квартир в аренду по льготной цене и была направлена, в том числе, на привлечение новых специалистов в ключевые отрасли бюджетной сферы – медицину, образование, культуру.

МАРИНА ЛОБАНОВА, УЧАСТНИЦА ПРОГРАММЫ "СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ":
«Мы с мужем ходили, смотрели, как оно строилось, была надежда, что мы здесь нужны, остаемся и будем работать, квартира была нам выделена, мы были спокойны, что работаем, и специалисты нашего профиля, сферы культуры, будут здесь нужны».

О том, что квартиры были выставлены на продажу в связи с банкротством «Кировской региональной ипотечной корпорации», жители узнали на прошлой неделе. А между тем, торги были объявлены еще 18 ноября. В областном правительстве уверяют - никаких причин для беспокойства нет.

АРТЕМ СУРЖЕНКО, МИНИСТР ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Согласно гражданскому законодательству, изменение собственника не влечет расторжения либо изменения договора аренды, он продолжает действовать весь свой срок и на тех же условиях, тот факт, что потенциально собственник может поменяться, не означает, что аренда прекратиться или кого-то выселят».

Совсем другая информация - у врачей из Богородского. Им также было предложено освободить квартиры в доме, построенном по программе "Служебное жилье", и подтверждено представителем корпорации в телефонном разговоре.

АЛЕКСАНДР КАЛАБИН, УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ "СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ":
«Если в результате торгов найдется покупатель, который купит данную квартиру, или обе квартиры, в течение установленного законом срока нам придется покинуть это помещение или поискать для себя какое-то другое. Нам сразу было предложено, что нам предоставляется право выкупить эти квартиры в собственность».

Торги должны завершиться 27 декабря. В правительстве области нас заверили, что ситуация под контролем и будет урегулирована, по каждой конкретной квартире, выставленной на аукцион. Мы будем следить за развитием событий.
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