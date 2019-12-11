Жители Кировской области боятся потерять служебное жильё из-за банкротства КРИКа

Врачи, учителя и работники культуры в нескольких районах области рискуют остаться без крыши над головой. Полученное ими служебное жилье выставлено на торги в связи с банкротством Кировской региональной ипотечной корпорации. Причем, разъяснить ситуацию участникам областной программы никто не торопится.Анна Касьянова, балетмейстер Советского районного дома народного творчества, вместе с маленьким сыном заехала в эту квартиру в 2017-м году. Отопление в доме печное, пришлось утепляться, дополнительно ставить электрокотел. Были полностью заменены полы, куплена новая мебель. Известие о возможном выселении стало полной неожиданностью.Не знают, чего ждать дальше, и остальные жители дома. Региональная программа "Служебное жилье" предполагала получение квартир в аренду по льготной цене и была направлена, в том числе, на привлечение новых специалистов в ключевые отрасли бюджетной сферы – медицину, образование, культуру.О том, что квартиры были выставлены на продажу в связи с банкротством «Кировской региональной ипотечной корпорации», жители узнали на прошлой неделе. А между тем, торги были объявлены еще 18 ноября. В областном правительстве уверяют - никаких причин для беспокойства нет.Совсем другая информация - у врачей из Богородского. Им также было предложено освободить квартиры в доме, построенном по программе "Служебное жилье", и подтверждено представителем корпорации в телефонном разговоре.Торги должны завершиться 27 декабря. В правительстве области нас заверили, что ситуация под контролем и будет урегулирована, по каждой конкретной квартире, выставленной на аукцион. Мы будем следить за развитием событий.