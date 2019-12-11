В Кирове идет подготовка площадок для катания на коньках

Киров к предстоящим праздникам готовится тщательно - сейчас идёт подготовка площадок для катания на коньках. Всего в городе будет работать 7 общественных катков.Главный каток на площади, по словам представителя подрядчика, уже "пролили" трижды. До полной готовности эту процедуру необходимо сделать ещё 4-5 раз; заливку катка возле ёлки начнут на этой неделе. Хорошей новостью для жителей района Филейка послужило обустройство катка возле Северной Набережной, там коробку не заливали долгие годы, но некоторые жители относятся к этому неоднозначно.Ледовые площадки откроются в разных микрорайонах: на пешеходной зоне улицы Спасской, возле легкоатлетического манежа в Вересниках, на стадионе по улице Павла Корчагина в Коминтерне и в Нововятском ЛПК. Посещение всех общегородских катков будет бесплатным.