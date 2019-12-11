Прямой эфир
12 дек 10:54 За сутки в ДТП на дорогах Кировской области погибли 4 человека. 13 дек 11:29 Все фигуранты дела о хищении в ООО "Электронный проездной" получили реальные сроки (ВИДЕО). 17 дек 11:00 В Котельниче открыли монумент кавалера Ордена Мужества Дениса Белых 12 дек 11:18 12 регионов РФ 31 декабря объявили выходным днем. 12 дек 12:19 Для фигурантов дела о хищениях в ООО "Электронный проездной" запросили реальные сроки. 13 дек 17:45 В Кирове по некоторым улицам в темное время суток лучше не ходить 11 дек 17:51 В регионе применяют новые возможности лечения туберкулеза 12 дек 18:02 Обманутые дольщики продолжают добиваться восстановления своих прав 13 дек 15:11 В Кирове наградили лауреатов премии имени Аполлинарии Тепляшиной 12 дек 18:12 В библиотеке имени Грина открылись выставки в рамках проекта «Цвет нации»
$
62,58
69,69
18 декабря 15:21
18 дек 12:20 В Кирове прошли областные соревнования по фигурному катанию 18 дек 12:16 В Кирове идет подготовка площадок для катания на коньках 18 дек 12:13 Жители Кировской области боятся потерять служебное жильё из-за банкротства КРИКа 18 дек 11:09 На очередном заседании ОЗС депутаты рассмотрят более 20 законопроектов экономической и социальной направленности 18 дек 11:04 В Кирове на улице Воровского легковой автомобиль упал с моста и вылетел на ж/д пути 17 дек 17:38 О новых правилах оснащения транспортных средств тахографами 17 дек 15:33 В Даровском районе монтаж переправы у д. Суборь начнется 18 декабря. 17 дек 12:06 За сутки в Кировской области в шести ДТП 1 человек погиб и 7 получили травмы. 17 дек 12:05 В регионе появились новые разновидности опасных для подростков смесей 17 дек 11:50 В Кирове сотрудница полиции задержала троих преступников.
В Кирове идет подготовка площадок для катания на коньках

В Кирове идет подготовка площадок для катания на коньках

Сегодня, 12:16
103
Альбина Самигуллина
В Кирове идет подготовка площадок для катания на коньках


Киров к предстоящим праздникам готовится тщательно - сейчас идёт подготовка площадок для катания на коньках. Всего в городе будет работать 7 общественных катков.

АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Новогодние праздники не за горами. Улицы преображаются, во многих местах стоят ёлки, и, конечно же, никакая зима не обойдётся без катков - на главной площади города оборудуют сразу два».

Главный каток на площади, по словам представителя подрядчика, уже "пролили" трижды. До полной готовности эту процедуру необходимо сделать ещё 4-5 раз; заливку катка возле ёлки начнут на этой неделе. Хорошей новостью для жителей района Филейка послужило обустройство катка возле Северной Набережной, там коробку не заливали долгие годы, но некоторые жители относятся к этому неоднозначно.

- Вот каток - хорошо, но тут ничего не оборудовано, где люди должны отдохнуть, где переодеться?

Ледовые площадки откроются в разных микрорайонах: на пешеходной зоне улицы Спасской, возле легкоатлетического манежа в Вересниках, на стадионе по улице Павла Корчагина в Коминтерне и в Нововятском ЛПК. Посещение всех общегородских катков будет бесплатным.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама