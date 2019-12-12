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В Кирове прошел рейд по точкам продажи пиротехники

В Кирове прошел рейд по точкам продажи пиротехники

Вчера, 17:45
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Артем Макаров
В Кирове прошел рейд по точкам продажи пиротехники


Перед новым годом кировчане устремились в магазины. Многие готовятся к празднику, закупают пиротехнику. Торговля фейерверками и петардами под особым контролем сотрудников МЧС. Инспекторы пожнадзора провели рейд.

Более ста пятидесяти килограммов взрывчатки. На витрине десятки разновидностей петард, фейерверки. Этот магазин расположен в одном из торговых центров Кирова. Представители пожарного надзора вместе с общественными активистами проводят рейд. Его участники изучают и документы на пиротехнику и упаковки с товаром.

ДМИТРИЙ СТАРОДУБОВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. КИРОВА:
«Целостность самой упаковки, здесь немножко надрыв. И, соответственно, срок годности. Срок годности у любого пиротехнического изделия указан на упаковке».

Нарушение необходимо устранить. Для этого сотрудникам магазина придется списать фейерверк с порванной упаковкой. В ходе проверки было выявлен еще ряд мелких нарушений. Так, один из сотрудников не знал на память, как вызвать экстренные службы с мобильного, хотя памятка со всеми инструкциями лежала на витрине. А этот павильон располагается отдельно от других магазинов. Здесь так же хранится несколько сотен килограммов пиротехники. Продавец говорит, что кировчане активно готовятся к новогодним праздникам. Рассказал и о предпочтениях покупателей.

АЛЕКСАНДР ПЕТУХОВ, ПРОДАВЕЦ:
«Берут, не такие батареи, конечно, а римские свечи, петарды в основном. Проверяем документы».

Проверять документы требует закон. Пиротехнику могут покупать только люди старше 16-ти лет, а некоторые изделия разрешено продавать только совершеннолетним. В ходе проверки в этом магазине был так же выявлен ряд нарушений. Некоторые изделия расположены слишком близко к осветительным приборам, а сам продавец путается документах. Объясняет это тем, что совсем недавно устроился на работу.

ДМИТРИЙ СТАРОДУБОВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. КИРОВА:
«Рейды будут продолжаться до самого нового года. Будут и после нового года. Все это связанно с тем, что сезонность продажи пиротехнической продукции - это декабрь-январь месяц».

Проверены должны быть все магазины, где продается пиротехника. Отметим, что торговать петардами и фейерверками нельзя в жилых домах. Если в торговых центрах - то только на верхнем этаже. Перед тем как приобрести пиротехнику, сотрудники пожнадзора рекомендуют покупателям ознакомится с инструкцией. Она должна быть на русском языке к каждому изделию.
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