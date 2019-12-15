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Меры поддержки пострадавших от недобросовестных застройщиков обсудили на совещании у ГФИ

Меры поддержки пострадавших от недобросовестных застройщиков обсудили на совещании у ГФИ

Вчера, 17:50
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Валентина Палкина
Меры поддержки пострадавших от недобросовестных застройщиков обсудили на совещании у ГФИ


Сегодня на совещании у главного федерального инспектора обсуждались меры поддержки граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

9 этажей вместо 11 и заброшенный котлован под еще одну секцию. Дом на Мичуринской, 3 по проекту должен быть сдан два года назад. Застройщик перенес сроки сдачи лишь на словах, потому что к этому времени работы на объекте уже не велись. Арбитражный суд признал его банкротом. На улице Широтной дольщики должны были получить ключи от новых квартир в мае этого года. Только три секции здания до сих пор не достроены, а еще три - на стадии возведения фундамента.

ДМИТРИЙ БОКОВ, УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
«В данный момент снимаем квартиру, у меня жена, двое детей, живем в студии, платим ипотеку. Жена в декрете. Получается – 20 с лишним за виртуальную квартиру и там, где живем. Очень тяжко».

Помочь обманутым дольщикам могут новшества законодательства. С 1 июля 2019 года кардинально изменилась система государственной поддержки участников долевого строительства.

ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Введено формирование единого реестра проблемных объектов в единой информационной системе жилищного строительства, оператором которой является АО «ДОМ.РФ», все проблемные объекты, находящиеся в данном реестре, должны быть включены в соответствующий план-график. На этот важный момент полномочный представитель Президента акцентирует особое внимание на каждом совещании».

А между тем, как показали надзорные мероприятия, относительно полная и достоверная информация появилась в реестре проблемных объектов только спустя 5 месяцев.  Остается открытым и вопрос о создании в Кировской области регионального Фонда защиты прав дольщиков.

АЛЕКСАНДР ШИШКИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Пока, к сожалению, министерство строительства Кировской области сконцентрировано на решении защиты прав граждан, пострадавших при строительстве домов, ранее входивших в региональный реестр, которые составляют менее половины от настоящего массива проблемных домов, но даже по этим домам одной из сложностей реализации является отсутствие в необходимом количестве земельных участков».

Один из вариантов помощи гражданам - выделение участков земли застройщикам, которые возьмут и обязательства по завершению строительства проблемных домов. Региону уже передано 45 гектаров, находящихся в федеральной собственности, в слободе Соломинцы города Кирова. Также горадминистрацией рассматриваются варианты использования земельных участков после сноса аварийных домов. Кроме того, региональным Минстроем утвержден план-график, в который включены объекты, не признанные проблемными и не включенные в реестр, по которым нарушены сроки завершения строительства.

ИГОРЬ ТРЕГУБОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Объекты, включенные в указанный план-график, а также объекты, которые впоследствии будут в него включены, планируется достраивать за счет средств фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, а гражданам, чьи объекты не планируется достраивать, ввиду низкой строительной готовности, будут выплачены денежные компенсации».

Также на совещании было отмечено, что уже разрабатывается интернет-портал для обманутых дольщиков, где можно будет получить ответ на запрос, а также отслеживать ситуацию по всем проблемным объектам.
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