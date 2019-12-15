Меры поддержки пострадавших от недобросовестных застройщиков обсудили на совещании у ГФИ

Сегодня на совещании у главного федерального инспектора обсуждались меры поддержки граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.9 этажей вместо 11 и заброшенный котлован под еще одну секцию. Дом на Мичуринской, 3 по проекту должен быть сдан два года назад. Застройщик перенес сроки сдачи лишь на словах, потому что к этому времени работы на объекте уже не велись. Арбитражный суд признал его банкротом. На улице Широтной дольщики должны были получить ключи от новых квартир в мае этого года. Только три секции здания до сих пор не достроены, а еще три - на стадии возведения фундамента.Помочь обманутым дольщикам могут новшества законодательства. С 1 июля 2019 года кардинально изменилась система государственной поддержки участников долевого строительства.А между тем, как показали надзорные мероприятия, относительно полная и достоверная информация появилась в реестре проблемных объектов только спустя 5 месяцев. Остается открытым и вопрос о создании в Кировской области регионального Фонда защиты прав дольщиков.Один из вариантов помощи гражданам - выделение участков земли застройщикам, которые возьмут и обязательства по завершению строительства проблемных домов. Региону уже передано 45 гектаров, находящихся в федеральной собственности, в слободе Соломинцы города Кирова. Также горадминистрацией рассматриваются варианты использования земельных участков после сноса аварийных домов. Кроме того, региональным Минстроем утвержден план-график, в который включены объекты, не признанные проблемными и не включенные в реестр, по которым нарушены сроки завершения строительства.Также на совещании было отмечено, что уже разрабатывается интернет-портал для обманутых дольщиков, где можно будет получить ответ на запрос, а также отслеживать ситуацию по всем проблемным объектам.