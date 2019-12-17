На Театральной площади завершаются работы по созданию Ледового городка

На театральной площади в завершающей стадии находятся работы по созданию Ледового городка. Тема оформления в этом году называется "Веселая ярмарка". О том как идет обустройство катков, горок, ледяных фигур, репортаж Ивана Швецова.В этом году впервые на Театральной площади будет так много льда и света. С наступлением темного времени суток зрелище должно быть совершенно волшебное - прозрачные фигуры изо льда будут искриться и преломлять лучи света как сказочные самоцветы. Погода, судя по прогнозам будет по-настоящему зимней, и эта красота не растает из-за оттепели. Кировчане уже оценили перемены.Александр Мальцев умеет вырезать бензопилой разные фигуры как из дерева, так и изо льда. У каждого материала своя специфика. Со льдом быстрее получается работать, он режется как масло, если заточены ножи. Бензопила, топор, стамеска и чемодан вдохновенья - все что нужно для чуда.В этом году на площади появится ледяной фонтан со световым оформлением, имитирующим брызги и дуги воды, каток, многочисленные елки, арки, по-новому украшенная елка - словом все, чтобы праздник стал по-настоящему незабываемым!