Прямой эфир
17 дек 11:00 В Котельниче открыли монумент кавалера Ордена Мужества Дениса Белых 18 дек 11:04 В Кирове на улице Воровского легковой автомобиль упал с моста и вылетел на ж/д пути 17 дек 11:50 В Кирове сотрудница полиции задержала троих преступников. 20 дек 15:05 Кировчанам вручили государственные и региональные награды 19 дек 13:04 В Даровском районе у д. Суборь продолжается восстановление моста. 20 дек 17:50 Меры поддержки пострадавших от недобросовестных застройщиков обсудили на совещании у ГФИ 19 дек 11:24 На трассе Шарья-Киров-Пермь столкнулись две фуры. 20 дек 17:44 Более десятка домов в Кирове остаются без горячей воды и отопления 17 дек 15:33 В Даровском районе монтаж переправы у д. Суборь начнется 18 декабря. 17 дек 12:05 В регионе появились новые разновидности опасных для подростков смесей
$
62,25
69
24 декабря 07:23
23 дек 18:03 В Кирово-Чепецком районе сильнейшие лыжники региона разыграли награды Кубка области 23 дек 17:59 Одарённые школьники города побывали на ёлке в Кировском Драмтеатре 23 дек 17:55 В Кировском медуниверситете открылся первый в регионе факультет с преподаванием на английском языке 23 дек 17:46 В областном центре начался зимний этап замеров ТКО 23 дек 17:41 В Котельничском районе стали пропадать крупномерные деревья 23 дек 15:04 В Доме-музее Салтыкова-Щедрина открылась выставка "Авторские куклы Елены Старыгиной" 23 дек 12:14 В Кировской области за последние пять лет существенно изменился возраст материнства 23 дек 12:11 В Кирове прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Кировской области 23 дек 11:10 На Театральной площади завершаются работы по созданию Ледового городка 23 дек 11:07 В Вятской филармонии прошел Новогодний губернаторский вечер
На Театральной площади завершаются работы по созданию Ледового городка

На Театральной площади завершаются работы по созданию Ледового городка

Вчера, 11:10
288
Иван Швецов
На Театральной площади завершаются работы по созданию Ледового городка


На театральной площади в завершающей стадии находятся работы по созданию Ледового городка. Тема оформления в этом году называется "Веселая ярмарка".  О том как идет обустройство катков, горок, ледяных фигур, репортаж Ивана Швецова.

В этом году впервые на Театральной площади будет так много льда и света. С наступлением темного времени суток зрелище должно быть совершенно волшебное - прозрачные фигуры изо льда будут искриться и преломлять лучи света как сказочные самоцветы.  Погода, судя по прогнозам будет по-настоящему зимней, и эта красота не растает из-за оттепели.  Кировчане уже оценили перемены.

- Оформление очень красивое.  Очень много нового, интересного я вижу. Новые игрушки и гирлянды. Раньше делали Деда Мороза и Снегурочку из снега, а теперь из льда. Очень красиво!
- Нравится. Много скульптур из льда, думаю они будут подсвечены, лабиринт. Ну и елка-красавица!
- Стараются люди. Но пока еще не совсем все готово. Будем надеяться, что будет красиво!

Александр Мальцев умеет вырезать бензопилой разные фигуры как из дерева, так и изо льда. У каждого материала своя специфика. Со льдом быстрее получается работать, он режется как масло, если заточены ножи. Бензопила, топор, стамеска и чемодан вдохновенья - все что нужно для чуда.

АЛЕКСАНДР МАЛЬЦЕВ, МАСТЕР РЕЗЬБЫ ПО ЛЬДУ:
«Этому я научился сам, со временем. Начинал с несложных деталей. Лед тверже, он сильно зависит от погоды. Если погода теплая, режется хуже. Если холодная, то хорошо».

В этом году на площади появится ледяной фонтан со световым оформлением, имитирующим брызги и дуги воды, каток, многочисленные елки, арки, по-новому украшенная елка - словом все, чтобы праздник стал по-настоящему незабываемым!
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама