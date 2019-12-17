В Кирове прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Кировской области

В Кирове прошло заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Кировской области. Братскую республику представляла делегация во главе с председателем Гомельского облисполкома Геннадием Соловьём.Сегодня на Россию приходится более 60% внешнеторговых операций республики Беларусь. Только за последние неполные два года внешнеторговый оборот Гомельской области с российскими регионами превысил 10 миллиардов долларов, из которых на Кировскую область приходится лишь 9,5 миллиона. Потенциал для роста торгового оборота есть, и сферы для взаимовыгодного сотрудничества определены.Как отметили в правительстве региона, Кировской области интересен опыт белорусских специалистов в благоустройстве городов и ремонте дорог. Гомель в этом отношении хороший пример. На встрече руководители регионов подписали протокол, на основе которого будут строиться дальнейшие взаимоотношения между Кировской областью и республикой Беларусь.