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В Кирове прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Кировской области

В Кирове прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Кировской области

Вчера, 12:11
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Иван Швецов
В Кирове прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Кировской области


В Кирове прошло заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Кировской области. Братскую республику представляла делегация во главе с председателем Гомельского облисполкома Геннадием Соловьём.

Сегодня на Россию приходится более 60% внешнеторговых операций республики Беларусь. Только за последние неполные два года внешнеторговый оборот Гомельской области с российскими регионами превысил 10 миллиардов долларов, из которых на Кировскую область приходится лишь 9,5 миллиона. Потенциал для роста торгового оборота есть, и сферы для взаимовыгодного сотрудничества определены.

ГЕННАДИЙ СОЛОВЕЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
«Посещая ваши предприятия мы видим, как они эффективно развиваются и та продукция, которую они выпускают она нам тоже очень интересна. И еще мы посетили ваш завод резино-технических изделий, его продукция тоже нам интересна».

Как отметили в правительстве региона, Кировской области интересен опыт белорусских специалистов в благоустройстве городов и ремонте дорог. Гомель в этом отношении хороший пример.   На встрече руководители регионов подписали протокол, на основе которого будут строиться дальнейшие взаимоотношения между Кировской областью и республикой Беларусь.
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