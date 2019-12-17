В роддом после тридцати. В Кировской области за последние пять лет существенно изменился возраст материнства. По словам врачей, первая беременность все чаще наступает у женщины в 30-35 лет. В чем причина?Екатерина Сведенцова - молодая мама. Сейчас ей еще нет тридцати, а у нее уже трое детей. Лет десять назад эта история была бы вполне обычной. Сегодня же раннее материнство скорее исключение, чем правило. Впрочем, Катя, в свои 29-ть ни на секунду не пожалела о том, что первый ребенок у нее появился в восемнадцать лет.О том, что в любом, даже раннем возрасте, нужно рожать с Екатериной соглашаются и врачи. Впрочем, сегодня говорить о частых ранних родах им не приходится. Понятие "юная первородящая", возникшее в конце 90-х, исчезло из обихода акушеров- гинекологов. Современные женщины рожать не спешат и откладывают это важное событие на более старший возраст.Одна из причин зрелого материнства — это более ответственное отношение к рождению ребенка. Сегодня многие пары не просто планируют беременность, но и серьезно готовятся к ней. Когда радостное событие происходит - начинается подготовка к родам. Кстати, на подобных занятиях все чаще можно встретить и женщин после сорока. Это еще одна современная тенденция - так называемого позднего материнства.К слову, репродуктивные технологии активно применяются и в нашем регионе. Например, ЭКО сегодня доступно всем парам и его делают бесплатно в рамках нацпроекта "Здоровье". Но все же врачи не советуют откладывать деторождение надолго и рекомендуют женщинам становиться мамами до тридцати лет.