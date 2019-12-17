В роддом после тридцати. В Кировской области за последние пять лет существенно изменился возраст материнства. По словам врачей, первая беременность все чаще наступает у женщины в 30-35 лет. В чем причина?
- Я была студенткой, училась на третьем курсе техникума, мне было 18 лет.
Екатерина Сведенцова - молодая мама. Сейчас ей еще нет тридцати, а у нее уже трое детей. Лет десять назад эта история была бы вполне обычной. Сегодня же раннее материнство скорее исключение, чем правило. Впрочем, Катя, в свои 29-ть ни на секунду не пожалела о том, что первый ребенок у нее появился в восемнадцать лет.
ЕКАТЕРИНА СВЕДЕНЦОВА:
«Женщинам, которые столкнулись с беременностью в раннем возрасте - я считаю, что нужно в любом случае рожать. Если Бог дал ребенка, то даст и здоровье, и все остальное».
О том, что в любом, даже раннем возрасте, нужно рожать с Екатериной соглашаются и врачи. Впрочем, сегодня говорить о частых ранних родах им не приходится. Понятие "юная первородящая", возникшее в конце 90-х, исчезло из обихода акушеров- гинекологов. Современные женщины рожать не спешат и откладывают это важное событие на более старший возраст.
МАРИЯ САВИНОВА, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это 30-34 года. Все немного сместилось. Если раньше мы говорили, что в 25-29 лет это был самый максимальный возраст, когда рождались дети, то сейчас это ушло на более поздние моменты. Наверное, мы ориентированы на западную модель, когда длительное образование получают».
Одна из причин зрелого материнства — это более ответственное отношение к рождению ребенка. Сегодня многие пары не просто планируют беременность, но и серьезно готовятся к ней. Когда радостное событие происходит - начинается подготовка к родам. Кстати, на подобных занятиях все чаще можно встретить и женщин после сорока. Это еще одна современная тенденция - так называемого позднего материнства.
МАРИЯ САВИНОВА, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В прошлом году была пациентка, которая родила в 52 года. Но это скорее исключение. Да, у нас есть женщины 45, 47 лет. Не секрет, что сейчас появились репродуктивные технологии».
К слову, репродуктивные технологии активно применяются и в нашем регионе. Например, ЭКО сегодня доступно всем парам и его делают бесплатно в рамках нацпроекта "Здоровье". Но все же врачи не советуют откладывать деторождение надолго и рекомендуют женщинам становиться мамами до тридцати лет.