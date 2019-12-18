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В Кирове продавцы елочных базаров в ожидании предпраздничного ажиотажа

В Кирове продавцы елочных базаров в ожидании предпраздничного ажиотажа

Вчера, 11:02
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Артем Макаров
В Кирове продавцы елочных базаров в ожидании предпраздничного ажиотажа


Искусственная или настоящая ёлка. Многие кировчане предпочитают второй вариант. Елочные базары готовятся к ажиотажу. О том, как горожане выбирают лесную красавицу, в нашем следующем сюжете.

Настоящая ёлка - это семейная традиция. Антон Нелюбин ёлке искусственной предпочитает живую. Молодой человек уверен, что только такая ёлочка может подарить по-настоящему новогоднее настроение.

АНТОН НЕЛЮБИН:
«Прежде всего - запах детства. Покупая такую ёлку, вспоминаешь, как тебе родители приносили такую же зеленую красавицу на новый год».

Елку нужно не только купить и принести домой. За лесной красавицей необходимо правильно ухаживать, говорит Андрей Шашев. Иначе дерево простоит не долго.

АНДРЕЙ ШАШЕВ:
«Ее еще правильно нужно поставить в банку, что бы иголки не опадали. Нужно, что бы была банка с водой, что бы она впитывала влагу, что бы иголки держались. На две недели хватает».

На этом ёлочном базаре представлено более пятидесяти лесных красавиц. Каждое новогоднее дерево имеет свои особенности. Как выяснилось, у многих кировчан общие предпочтения.

МАКСИМ АЛАКШИН:
«По опыту могу сказать, что предпочитают ёлочки среднего размера. Это примерно метр-восемьдесят. Самые ходовые ёлки.
- А самая большая какая?
- Самая большая елка, в среднем два-двадцать».


АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Ёлки бывают разными. Они отличаются друг от друга не только высотой, но и шириной-длинной иголок, количеством веток, а также многими другими параметрами. Отметим, всего в Кирове сегодня работают восемь елочных базаров».

Торговые точки располагаются в разных частях города. К ним предъявляется целый ряд требований. Главное - это наличие документов. Представители министерства лесного хозяйства отмечают, что в предновогодние дни увеличивается и число черных лесорубов, тех, кто добывает деревья нелегально.

АНДРЕЙ ЗАГОСКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Штраф за незаконную рубку лесных насаждений штраф на граждан от трех до четырех тысяч рублей. На должностных лиц от 20-ти до 30-ти тысяч. На юридических от 200 до 300 тысяч рублей».

Злостным нарушителям может грозить уголовная ответственность. Добавим, в лесах Кировской области в предновогодние дни проводится патрулирование. Проверяются места, где растет молодняк. Подобные проверки должны предотвратить незаконную вырубку.
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