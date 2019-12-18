В Кирове продавцы елочных базаров в ожидании предпраздничного ажиотажа

Искусственная или настоящая ёлка. Многие кировчане предпочитают второй вариант. Елочные базары готовятся к ажиотажу. О том, как горожане выбирают лесную красавицу, в нашем следующем сюжете.Настоящая ёлка - это семейная традиция. Антон Нелюбин ёлке искусственной предпочитает живую. Молодой человек уверен, что только такая ёлочка может подарить по-настоящему новогоднее настроение.Елку нужно не только купить и принести домой. За лесной красавицей необходимо правильно ухаживать, говорит Андрей Шашев. Иначе дерево простоит не долго.На этом ёлочном базаре представлено более пятидесяти лесных красавиц. Каждое новогоднее дерево имеет свои особенности. Как выяснилось, у многих кировчан общие предпочтения.Торговые точки располагаются в разных частях города. К ним предъявляется целый ряд требований. Главное - это наличие документов. Представители министерства лесного хозяйства отмечают, что в предновогодние дни увеличивается и число черных лесорубов, тех, кто добывает деревья нелегально.Злостным нарушителям может грозить уголовная ответственность. Добавим, в лесах Кировской области в предновогодние дни проводится патрулирование. Проверяются места, где растет молодняк. Подобные проверки должны предотвратить незаконную вырубку.