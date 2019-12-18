В Кирове за сутки на обледенелых тротуарах получили травмы 120 человек

Более сотни кировчан за сутки обратились за помощью в центр травматологии из-за гололеда. Более десятка пришлось госпитализировать. Ситуация на улицах областного центра остается напряженной. Ушибов и переломов становится больше.
У врачей областного центра травматологии последние два дня выдались очень сложными. В кабинеты специалистов образовалась большие очереди. Виной тому гололед. Наталья Ушакова сломала руку, когда возвращалась домой.
НАТАЛЬЯ УШАКОВА:
«Шла после работы, с магазина с продуктами. Подскользнулась во дворе дома. Упала вот на руку».
Всего за последние сутки в областной центр травматологии обратились сто двадцать человек. Медики в основном диагностируют ушибы, растяжения, после оказания помощи большую часть отпустили домой, 15-ть человек пришлось госпитализировать.
АЛЕКСАНДР КОВРИЖНЫХ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ:
«Те 15-ть человек, которые госпитализированы, у них в основном переломы лодыжек. Так же разрывы связок с подвывихами, где требуется оперативное лечение. Так же бывают переломы больших берцовых, малых берцовых костей на голени».
Помощь была оказана всем травмированным. В обычный зимний день, говорят врачи, пациентов с ушибами поступает в два-три раза меньше. Тем временем ситуация в областном центре остается напряженной. Во дворах и на пешеходных дорожках до сих пор гололед, с которым коммунальщики так и не справились.
- Такой гололед. Вы какую бы оценку коммунальщикам поставили?
- Ноль.
- Не почищено ничего. Не посыпано. Песку жалко?!
- Дороги и дворы. Везде плохо. Не посыпают. Безобразие просто.
Синоптики отмечают, что такая погода продержится до 25-го декабря. Затем наступит похолодание. Днем температура опустится до минус семи, а ночью до минус двенадцати.