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В Кирове за сутки на обледенелых тротуарах получили травмы 120 человек

В Кирове за сутки на обледенелых тротуарах получили травмы 120 человек

Вчера, 17:42
280
Артем Макаров
В Кирове за сутки на обледенелых тротуарах получили травмы 120 человек


Более сотни кировчан за сутки обратились за помощью в центр травматологии из-за гололеда. Более десятка пришлось госпитализировать. Ситуация на улицах областного центра остается напряженной. Ушибов и переломов становится больше.

У врачей областного центра травматологии последние два дня выдались очень сложными. В кабинеты специалистов образовалась большие очереди. Виной тому гололед. Наталья Ушакова сломала руку, когда возвращалась домой.

НАТАЛЬЯ УШАКОВА:
«Шла после работы, с магазина с продуктами. Подскользнулась во дворе дома. Упала вот на руку».

Всего за последние сутки в областной центр травматологии обратились сто двадцать человек. Медики в основном диагностируют ушибы, растяжения, после оказания помощи большую часть отпустили домой, 15-ть человек пришлось госпитализировать.

АЛЕКСАНДР КОВРИЖНЫХ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ:
«Те 15-ть человек, которые госпитализированы, у них в основном переломы лодыжек. Так же разрывы связок с подвывихами, где требуется оперативное лечение. Так же бывают переломы больших берцовых, малых берцовых костей на голени».

Помощь была оказана всем травмированным. В обычный зимний день, говорят врачи, пациентов с ушибами поступает в два-три раза меньше. Тем временем ситуация в областном центре остается напряженной. Во дворах и на пешеходных дорожках до сих пор гололед, с которым коммунальщики так и не справились.

- Такой гололед. Вы какую бы оценку коммунальщикам поставили?
- Ноль.
- Не почищено ничего. Не посыпано. Песку жалко?!
- Дороги и дворы. Везде плохо. Не посыпают. Безобразие просто.

Синоптики отмечают, что такая погода продержится до 25-го декабря. Затем наступит похолодание. Днем температура опустится до минус семи, а ночью до минус двенадцати.
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