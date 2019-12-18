В Кирове за сутки на обледенелых тротуарах получили травмы 120 человек

Более сотни кировчан за сутки обратились за помощью в центр травматологии из-за гололеда. Более десятка пришлось госпитализировать. Ситуация на улицах областного центра остается напряженной. Ушибов и переломов становится больше.У врачей областного центра травматологии последние два дня выдались очень сложными. В кабинеты специалистов образовалась большие очереди. Виной тому гололед. Наталья Ушакова сломала руку, когда возвращалась домой.Всего за последние сутки в областной центр травматологии обратились сто двадцать человек. Медики в основном диагностируют ушибы, растяжения, после оказания помощи большую часть отпустили домой, 15-ть человек пришлось госпитализировать.Помощь была оказана всем травмированным. В обычный зимний день, говорят врачи, пациентов с ушибами поступает в два-три раза меньше. Тем временем ситуация в областном центре остается напряженной. Во дворах и на пешеходных дорожках до сих пор гололед, с которым коммунальщики так и не справились.Синоптики отмечают, что такая погода продержится до 25-го декабря. Затем наступит похолодание. Днем температура опустится до минус семи, а ночью до минус двенадцати.